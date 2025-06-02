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Общество

Активные и позитивные

03.06.2025 11:19|ПсковКомментариев: 0

Псковский округ №3 - довольно большой, объединяет и центральные улицы Пскова, и городские окраины. И проблем у жителей хватает. Их волнуют вопросы благоустройства территорий, асфальтирования дорог, создания новых спортивных площадок на месте никому не нужных заборов и банальные лужи у подъездов.

Но наедине со своими проблемами жильцы не остаются: вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы депутата Псковской городской Думы Антон Мороз приехал на округ, чтоб обсудить актуальные вопросы и найти пути их решения. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Ненужный забор

Утро 2 июня для Антона Мороза началось с прогулки вдоль стены рядом с домом №71-б на улице Николая Васильева в Пскове. На это бетонное сооружение жители уже давно жалуются - конструкция мешает свободному доступу к территории двора, ограничивает пространство и создает дискомфорт. «Забор бесхозный, никому не нужный. Около него собираются всякие «неформальные личности», которые беспокоят местных жителей», - поясняет он.

«Мы давно хотели, чтобы нам убрали стену за домом, потому что не очень приятно нам, особенно первым этажам, смотреть в нее, - говорит жительница дома 71-б Елена Иванова. - Спасибо Антону Михайловичу. Обратилась к нему, и этот вопрос уже решается».

В мае Антон Мороз обещал жителям согласовать демонтаж с городскими службами. И вот уже в начале июня у стены работают коммунальщики - пилят кустарник и бурелом. «Сейчас мы ведем зачистку деревьев для того, чтобы могла подойти строительная техника. После этого будем заниматься демонтажем забора», - объясняет Антон Мороз.

Теперь у жильцов дома не будет уродливой стены за окном, и появится свободное пространство, которое можно благоустроить и приспособить под что-то полезное.

«Мы хотели бы сделать спортивную площадку для подростков», - говорит одна из местных жительниц.

Правда, для реализации такого желания, людям нужно будет объединиться и создать ТОС.

Территориальное общественное самоуправление поможет решить и другие проблемы. Например, в рамках конкурсов ТОС можно получить средства на ремонт асфальта во дворах.

«У дома по адресу Н. Васильева, 71 - огромная яма, которая мешает выходу людей на улицу. В доме проживают ребята, участники СВО, их родители. Поэтому сейчас сделаем временную засыпку территории. После этого в рамках благоустройства двора будем асфальтировать», - обещает Антон Мороз.

Взрослым - парковки, детям - площадки

Еще больше пожеланий у жильцов домов №№26-32 по улице Новгородской. Они хотят спортивную площадку для подростков, парковку для автомобилей, пандусы и «лежачих полицейских».

«Так как я мама, и у меня ребенок растет, мне интересно, чтобы было место для занятий спортом. Чтобы дети не лазили по гаражам, по мусорным бакам, а была бы хорошая площадка», - говорит жительница дома 32 на ул. Новгородской Татьяна Ярмушева.

По ее словам, во дворе есть целый городок для малышей с горкой и песочницей, а для подростков ничего. «Дети, занимаясь спортом, будут и здоровее, и активнее. И родителям спокойнее, если они здесь, под присмотром», - уверена Татьяна.

Но еще больше жителей волнуют вопросы парковки. «Мест мало для машин. Дом большой - три дома соединены, у некоторых в семьях и по две машины. Заметила также, что «скорые» приезжают, а им не припарковаться, негде встать», - отмечает девушка.

Также жители жалуются на «гонщиков», проезжающих через двор, - нужны искусственные неровности на проезжей части, чтобы снижать скорость лихачей. А еще участники собрания хотели бы создать более комфортные условия для пожилых людей и инвалидов, проживающих в их домах, установив пандусы.

Антон Мороз пояснил, что многие вопросы жители могут решить, если создадут ТОСы. Чтобы разъяснить преимущества такой формы самоуправления, он пригласил на встречу сотрудника городской администрации. «Активные граждане могут участвовать в конкурсах ТОС, чтобы благоустроить территорию около дома за бюджетные деньги. Каждое такое объединение в рамках конкурсов может получить до 1 млн рублей. На эти деньги можно установить детскую или спортивную площадку, скамейки, контейнерную площадку - навести красоту на своей территории», - рассказала представитель администрации Пскова.

А учитывая то, что двор объединяет несколько домов, можно создать несколько ТОСов. И каждый может разработать свой проект благоустройства.

В свою очередь Антон Мороз пообещал оказать помощь в оформлении документов и регистрации ТОС. «Мы готовы сопроводить заявку от начала до конца. Но инициатива должна исходить от вас. Это рабочий инструмент. В Псковской области и в Пскове он работает. В этом году гранты выиграли 34 проекта в городе. Вы можете участвовать в конкурсах со следующего года».

А уже в этом году может решиться вопрос с оборудованием спортивной площадки для подростков. Для этого жители домов должны собрать подписи. «Мы постараемся решить этот вопрос», - сказал Антон Мороз.

«После дождей тут море!»

Еще одна встреча Антона Мороза с жителями прошла во дворе на улице Металлистов, 2. В отличие от предыдущего собрания, люди из окрестных домов не были единодушны в планах благоустройства. Например, по поводу необходимости детской площадки мнения разошлись. Так, уже был опыт установки здесь деревянных домиков, но там «собирались наркоманы, которые их сломали». Поэтому реализации подобных проектов жильцы не хотят, хотя не против установить во дворе скамейки или беседку.

Зато одна проблема оказалась общей для всех - ямы на проезжей части и огромные лужи. «Тут проблема, что двор под наклон идет. И во время дождей вся вода стекается в эту лужу. И тут море! Никак из подъезда не выйти. Вдоль дома ходим», - поясняет мужчина.

В разговоре с жителями Антон Мороз отметил, что цель встречи - максимально собрать видение жильцов по благоустройству: что и в какие сроки они хотят сделать. «Мы будем помогать этими вопросами заниматься: обращаться к главе города Борису Андреевичу Елкину, помогать создавать ТОС, если у вас будет такое желание, а также использовать те программы, которые сегодня работают», - сказал он.

Антон Мороз предложил участникам собрания написать свои предложения на его странице в соцсети. «Каждую просьбу отработаем. Есть вещи, с которыми можно работать. Нужно, чтобы администрация на них обратила внимание. У соседей ваших такие движения уже начались», - сказал Антон Мороз.

Инициаторы проектов - это люди

«Много проблемных территорий с точки зрения дорожного покрытия, особенно внутридворового. Есть дефицит детских спортивных сооружений, особенно для подросткового возраста. Есть проблема вывоза мусора», - обозначил по итогам рабочего выезда проблемы округа №3 Антон Мороз.

Но есть и реальные инструменты, с помощью которых можно решить эти проблемы: «Во-первых, это программа «Формирование комфортной городской среды», которая позволяет проводить реальную работу по облагораживанию внутридомовых территорий. Во-вторых, это создание ТОСов, что позволит получать бюджетные средства и достаточно серьезные вопросы решать на месте. Ну, и это работа с администрацией через сбор подписей населения».

По мнению Антона Мороза, именно встречи с жителями - это возможность двигаться дальше: «Ни один представитель органов власти или общественных организаций ничего не может сделать без прямой работы с населением - основного инициатора реализации всех проектов и федеральных и муниципальных программ. Если нет активного населения, то чтобы ни придумывал с точки зрения законотворчества, ничего работать не будет».

Антон Мороз также поблагодарил жителей за поддержку на предварительном голосовании. «Это значит, что мы не просто так проводим встречи и мероприятия. У нас выстроена системная работа с главой города, с губернатором и вице-губернаторами. Со всеми прорабатываются конкретные вопросы, которые ставятся населением. Из сегодняшней встречи понятно, что городская власть реагирует на те запросы, которые мы готовим. С учетом того, что у нас очень активное, активно-позитивное население на округе, конструктивная работа будет», - уверен Антон Мороз.

Светлана Синцова

Теги: #ТОСы #ФКГС
Источник: Псковская Лента Новостей
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