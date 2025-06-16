Общество

Более 200 подписей собрали жители псковского Любятово для обустройства детской площадки

Более 200 подписей собрали жители домов на улице Новгородской в Пскове для обустройства современной детской площадки, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«Более 200 подписей за благоустройство двора! Жители улицы Новгородской проявили настоящую инициативу и неравнодушие к своему району — они собрали более 200 подписей в поддержку обращения с просьбой обустроить современную площадку. Сегодня во дворах есть небольшая детская зона для малышей, но детям постарше попросту негде проводить время активно», - сообщил Антон Мороз.

Он добавил, что коллективное обращение уже направлено главе города Пскова Борису Елкину, и, по предварительной информации, начало работ запланировано до 31 августа этого года.

«Буду внимательно следить за ситуацией и прилагать все усилия, чтобы проект был реализован в срок. Спасибо каждому, кто поставил подпись и не остался в стороне! Вместе сделаем город лучше!» - заключил Антон Мороз.