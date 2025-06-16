Более 200 подписей собрали жители псковского Любятово для обустройства детской площадки

Более 200 подписей собрали жители домов на улице Новгородской в Пскове для обустройства современной детской площадки, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Видео: Антон Мороз / Telegram
Он добавил, что коллективное обращение уже направлено главе города Пскова Борису Елкину, и, по предварительной информации, начало работ запланировано до 31 августа этого года.
«Буду внимательно следить за ситуацией и прилагать все усилия, чтобы проект был реализован в срок. Спасибо каждому, кто поставил подпись и не остался в стороне! Вместе сделаем город лучше!» - заключил Антон Мороз.