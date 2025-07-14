Общество

Русские Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2028 году

Русские Ганзейские дни состоятся в Пскове в 2028 году, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Рад вам сообщить, что Русские Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2028 году! Единогласное решение было принято на недавнем заседании Совета и общего собрания Союза русских Ганзейских городов. Оно прошло в Старой Руссе, на XIV Русских Ганзейских днях», - сообщил градоначальник.

Отмечается, что будущие Русские Ганзейские дни совпадут с юбилейной датой 1125-летия города Пскова.

«Уже наметили планы на проведение этого масштабного мероприятия, будем готовиться и стараться достойно провести такой масштабный фестиваль!» - дополнил Борис Елкин.

Напомним, с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни. По информации источников ПЛН, там было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 и 2034 годах другим городам - бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.

Смотрите также Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году

Ранее Псков рассчитывал принять Дни Ганзы в 2033 году - в год, когда будет отмечаться 1130-лет с момента первого упоминания города в летописи.

Смотрите также Псков рассчитывает принять Дни Ганзы в год своего 1130-летия

В 2019 году Псков проводил XXIX Международные Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня, став вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни.

Смотрите также Псков Ганзейский?

Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В 2019 году в Ганзейских днях приняли участие 72 европейских Ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов было 1864 человека, из них 1297 иностранных граждан и 567 российских. 11 стран и 60 городов были представлены на Ганзейском рынке.

Смотрите также Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО

Стоит отметить, что на официальном сайте Ганзейского союза города России и Белоруссии после 2022 года исчезли с карты городов-членов союза.

История «Ганзы» начиналась в средние века с небольшой группы купцов, которая к XIII веку превратилась в мощный союз городов Северной Германии, создавший прочные торговые связи от Англии до русских земель и Финляндии. Сегодня Ганзейское сообщество - одно из крупнейших общественных объединений в Европе.

Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени».