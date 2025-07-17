Общество

Почти 500 тысяч избирателей зарегистрированы на территории Псковской области

Численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области, по состоянию на 1 июля 2025 года составила 497 935 человек. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября включительно. В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Напомним, 14 июля в рамках подготовки к сентябрьским выборам в Псковской области стартовал цикл занятий для общественных наблюдателей. Обучение прошло сразу в трех муниципальных округах: Куньинском, Великолукском и Новосокольническом. Обучение будет организовано во всех 11 округах области.

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Также 16 июля подобные мероприятия состоялись одновременно в Пушкиногорском, Островском и Палкинском муниципальных округах.