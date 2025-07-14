Политика

В Псковской области проходит обучение общественных наблюдателей к Единому дню голосования

Обучающие семинары для будущих общественных наблюдателей продолжаются в Псковской области в преддверии Единого дня голосования. Обучение пройдёт во всех муниципалитетах, где запланировано проведение выборов в сентябре этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Подобные мероприятия состоялись одновременно в Пушкиногорском, Островском и Палкинском муниципальных округах вчера, 16 июля. Будущие общественные наблюдатели прослушали лекцию руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области и председателя Общественной палаты региона Александра Седунова. На семинарах подробно разобрали права и обязанности наблюдателей, а также порядок их взаимодействия с избирательными комиссиями. Основное внимание организаторы уделили обеспечению законности и прозрачности избирательного процесса.

«Институт общественных наблюдателей играет ключевую роль в системе выборов на всех уровнях. В рамках избирательного процесса в Российской Федерации наблюдатели осуществляют общественный контроль, направленный на подтверждение легитимности выборов», — подчеркнул Александр Седунов.

Напомним, что выборы пройдут в течение трёх дней — с 12 по 14 сентября включительно. Для максимального удобства участия в выборах избирателям предоставлена возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.