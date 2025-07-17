Общество

Эксперт объяснил условия оформления кредитных каникул при рождении детей

Кредитные каникулы смогут оформить семьи с ипотекой в случае рождения или усыновления детей — такой законопроект 21 июля одобрил кабмин. При этом в случае рождения первого ребенка для предоставления отсрочки необходимо соблюсти ряд требований, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.





«Нужно подтвердить, что доходы заемщика снизились более чем на 20% по сравнению с его среднемесячным доходом, имевшим место до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика», — отметил он.



В этом случае заемщик может попросить отсрочку платежей на полгода, пишут «Известия».



При рождении или усыновлении второго и последующих детей для получения льготы достаточно самого этого факта, пояснил Груздев.



«Срок предоставления кредитных каникул при рождении или усыновлении первого ребенка составляет не более шести месяцев, а при рождении либо усыновлении второго и последующих детей — не более 18 месяцев», — подчеркнул эксперт.



Воспользоваться такими каникулами можно будет воспользоваться один раз. По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, эта мера позволит маме найти «или хотя бы начать искать» работу, устроить ребенка в детский сад или найти няню на несколько часов.



«Несомненный плюс инициативы — реальная финансовая поддержка семей, где ожидается пополнение. Известно, что расходы на обслуживание маленьких детей возрастают кратно. Отчасти это может стимулировать рождаемость у тех семей, которых пугает временное безденежье», — пояснил эксперт.