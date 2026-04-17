 
Общество

10 млн россиян придется отчитываться перед налоговой за переводы на карту

0

Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговой с 2027 года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, который даст службе право получать от Центрального банка России (ЦБ РФ) данные о гражданах с признаками незадекларированного бизнеса. Опрошенные эксперты считают, что меры затронут 7–10 млн человек.

В первую очередь речь о тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформлен как самозанятый или ИП, поясняет начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. В зоне внимания окажутся и граждане со смешанными доходами, пишут «Известия».

Особый интерес вызовут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. рублей в месяц, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. При этом разовые переводы не затронут.

Эксперты также ожидают роста «серых» схем. Часть расчетов уйдет в наличные, а доходы будут дробить между родственниками или проводить через посредников, говорит Софья Лукинова. По оценке экономиста Андрея Бархоты, спрос на наличные может вырасти на 2–3 трлн рублей в течение года после введения новых мер.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026