10 млн россиян придется отчитываться перед налоговой за переводы на карту

Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговой с 2027 года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, который даст службе право получать от Центрального банка России (ЦБ РФ) данные о гражданах с признаками незадекларированного бизнеса. Опрошенные эксперты считают, что меры затронут 7–10 млн человек.

В первую очередь речь о тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформлен как самозанятый или ИП, поясняет начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. В зоне внимания окажутся и граждане со смешанными доходами, пишут «Известия».

Особый интерес вызовут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. рублей в месяц, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. При этом разовые переводы не затронут.

Эксперты также ожидают роста «серых» схем. Часть расчетов уйдет в наличные, а доходы будут дробить между родственниками или проводить через посредников, говорит Софья Лукинова. По оценке экономиста Андрея Бархоты, спрос на наличные может вырасти на 2–3 трлн рублей в течение года после введения новых мер.

