Общество

Более 130 человек приняли участие в «Псков SUP Фесте»

Более 130 человек стали участниками «Псков SUP Феста», приуроченного ко Дню города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Победителем конкурса костюмов в номинации «Приз зрительских симпатий» стала Баба Яга. Победителем конкурса костюмов по мнению судей — Космонавт. Название образа: «Космос — это мечта».

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К участию приглашались все желающие, достигшие 18 лет. Фестиваль стартовал в 11:00 на набережной реки Великой (ул. Георгиевская, 4). Первые 100 зарегистрированных получили в пользование сап-борд бесплатно.

Генеральными спонсорами мероприятия выступают ПРО «Деловая Россия» и ПАО «Альфа-Банк». Организаторы уделяют особое внимание популяризации активного и здорового образа жизни среди горожан и гостей региона.