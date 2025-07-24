Более 130 человек приняли участие в «Псков SUP Фесте»

Более 130 человек стали участниками «Псков SUP Феста», приуроченного ко Дню города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Победителем конкурса костюмов в номинации «Приз зрительских симпатий» стала Баба Яга. Победителем конкурса костюмов по мнению судей — Космонавт. Название образа: «Космос — это мечта».
К участию приглашались все желающие, достигшие 18 лет. Фестиваль стартовал в 11:00 на набережной реки Великой (ул. Георгиевская, 4). Первые 100 зарегистрированных получили в пользование сап-борд бесплатно.
Генеральными спонсорами мероприятия выступают ПРО «Деловая Россия» и ПАО «Альфа-Банк». Организаторы уделяют особое внимание популяризации активного и здорового образа жизни среди горожан и гостей региона.