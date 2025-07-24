Общество

Лестницу и парапет отремонтируют между домами №29 и №31 на Рижском проспекте в Пскове

Лестницу и парапет отремонтируют между домами №29 и №31 на Рижском проспекте в Пскове , сообщила депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Псков» Наталья Юрченко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Достаточно приличная сумма будет выделена на восстановление парапета между домами Рижский проспект, 29 и Рижский проспект, 31», - сказала Наталья Юрченко.

Депутат пояснила, что также будет сделан ремонт лестницы. «Все сразу сделать невозможно, но такие действия уже маленький шаг», - заключила она.