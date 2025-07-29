Общество

Подрядчик приступает к работам на общественной территории в псковской Середке

Подрядчик в скором времени приступит к благоустройству общественной территории в селе Середка Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Наталья Федорова отметила, что в этом году, помимо благоустройства общественных зон в Писковичах (ремонт дворовой территории завершен) и Неелово (строительство спортивной площадкой завершается), в результате экономии в ходе конкурсных процедур и вложению дополнительных средств районного бюджета удастся привести в порядок еще один объект в рамках программы ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«С подрядчиком и специалистами администрации обсудили на месте планировку территории: дорожки, зонирование и озеленение.

Старая сцена будет демонтирована. Уже существующая воркаут-площадка пополнится новыми элементами», - сказала глава района.

Она отдельно отметила, что свой вклад в преображение территории внесут активисты местного ТОС «На встречу спорту»: проект «Детский рай» по установке спортивно игровой площадке они намерены реализовать здесь. Таким образом, на этом месте появится кластер с полезными активностями для детей и подростков.

«Для нас важно, что сквер сохранит центральную клумбу, которую силами администрации волости и неравнодушных жителей запланировано облагородить и дополнить новыми растениями. Подрядчик до 3 августа внесет правки в проект, далее на объекте появится строительная техника. Времени на реализацию не много, поэтому настроила исполнителя работ на хороший темп не в ущерб качеству», - заключила Наталья Федорова.