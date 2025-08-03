Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025»

8 августа в Москве стартует юбилейный 25 сезон всероссийского конкурса «Миссис Россия-2025». В этом году Псковскую область представляют пять девушек из Пскова, Острова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции фестиваля красоты «Мисс и миссис Псков».
Среди представительниц Псковской области, которые отправятся на конкурс:
- мама 3-х детей, 35-летняя 1-я Вице Миссис Псков 2024 Сабина Павликова,
- мама 4-х детей, 37-летняя 2-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025, Миссис достояние Пскова 2024 Анна Михайлова,
- 35-летняя мама сына, Миссис Псков 2024 Елена Луговая,
- мама 4-х детей, 38-летняя 1-я Вице-Миссис Северо-Запад 2024, Абсолютная королева Пскова 2023 Кристина Разумович,
- мама 2-х детей, 35-летняя Миссис Великие Луки 2025 Виктория Виноградова.
50 финалисток со всей России удивят зрителей своими образами во время финального шоу 15 августа в 17.00 в Театре на Плющихе. Среди почетных гостей юбилейного вечера псковичка, действующая Миссис Россия 2024, гран-при Кристина Ларченко, которая будет торжественно передавать корону новой королеве.
В этот вечер будут присутствовать более 500 vip-гостей, самые титулованные женщины России, звёздные ТВ-съёмки, авторская фотозона, яркий концерт, парад 100-та Королев со всей страны и торжественная церемония награждения победительниц — с участием жюри, в числе которых:
- ведущий конкурса, участник Евровидения Дмитрий Колдун,
- известная певица Анжелика Агурбаш,
- титулованный хореограф и финалист проекта «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили,
- певица Наталья Гулькина,
- телерадиоведущая Татьяна Визбор,
- «Миссис Москва 2025» Марина Куклачева,
- российский певец, композитор и актёр, обладатель премий «Золотой граммофон», «Человек года». Финалист проекта Первого канала «Фабрика звёзд — 5» Константин Легостаев,
- российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона. Удостоена ежегодной музыкальной премии «Шансон года» Рада Рай и другие.