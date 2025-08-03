Общество

Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025»

8 августа в Москве стартует юбилейный 25 сезон всероссийского конкурса «Миссис Россия-2025». В этом году Псковскую область представляют пять девушек из Пскова, Острова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции фестиваля красоты «Мисс и миссис Псков».

Среди представительниц Псковской области, которые отправятся на конкурс:

мама 3-х детей, 35-летняя 1-я Вице Миссис Псков 2024 Сабина Павликова,

мама 4-х детей, 37-летняя 2-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025, Миссис достояние Пскова 2024 Анна Михайлова,

35-летняя мама сына, Миссис Псков 2024 Елена Луговая,

мама 4-х детей, 38-летняя 1-я Вице-Миссис Северо-Запад 2024, Абсолютная королева Пскова 2023 Кристина Разумович,

мама 2-х детей, 35-летняя Миссис Великие Луки 2025 Виктория Виноградова.

50 финалисток со всей России удивят зрителей своими образами во время финального шоу 15 августа в 17.00 в Театре на Плющихе. Среди почетных гостей юбилейного вечера псковичка, действующая Миссис Россия 2024, гран-при Кристина Ларченко, которая будет торжественно передавать корону новой королеве.

В этот вечер будут присутствовать более 500 vip-гостей, самые титулованные женщины России, звёздные ТВ-съёмки, авторская фотозона, яркий концерт, парад 100-та Королев со всей страны и торжественная церемония награждения победительниц — с участием жюри, в числе которых: