Общество

Подрядчик устраняет нарушения возле Вечного огня в Локне

Нарушения технологии при укладке плитки устраняет подрядчик возле Вечного огня в Локне, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«На Братском захоронении в посёлке Локня сейчас идут работы — подрядчик переделывает укладку плитки вокруг Вечного огня. Ранее, к торжественной церемонии зажжения огня, благоустройство делалось в сжатые сроки. К сожалению, часть плитки была уложена с нарушением технологии. Сейчас подрядная организация устраняет эти недочёты», - сообщил глава округа.

Смотрите также Вечный огонь вспыхнул в Локне

На время ремонта, который займёт несколько дней, Вечный огонь пришлось временно погасить.

«Специалисты "Газпром межрегионгаз Псков" помогли аккуратно перенести его в специальную чашу. Сейчас она хранится в администрации округа. Как только все работы завершатся, Вечный огонь снова будет зажжён — на своём месте, как символ нашей памяти и благодарности. Благодарю всех за понимание и неравнодушие», - добавил Иван Белугин.