Пламя памяти героев-локнянцев 

Торжественная церемония единовременного зажжения 80 Вечных огней состоялась по всей стране 6 мая. Псковская область не стала исключением. Для зажжения Вечного огня выбрали братское захоронение в небольшом рабочем поселке Локня. О том, как была написана одна из значимых страниц в истории окружного центра, в репортаже Псковской Ленты Новостей.
От героев былых времен не осталось порой имен, —
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.
Евгений Агранович
Освобождение Локнянского района началось с юго-восточной стороны в феврале 1943 года. Первыми на его территорию зашли воины 254-го гвардейского полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии у деревень Чулинино, Любомирово, Чернушки. Они смогли прорвать оборону фашистов. Немалую помощь в этом им оказали местные партизаны. Они сильно ослабили защиту. Именно здесь совершил свой подвиг рядовой Александр Матросов.
Участие в боях за освобождение Локни и района принимали воины 22-й гвардейской стрелковой дивизии, 33-й гвардейской ордена Суворова Краснознаменной Холмско-Берлинской дивизии, 115-й Краснознаменной Холмской стрелковой дивизии, 12-й Калининской партизанской бригады.
Братское захоронение в центре Локни появилось в 1947 году. На этом месте были перезахоронены останки погибших бойцов, которым установили отдельные памятники. В настоящее время на братском захоронении располагаются 12 гранитных плит с именами павших и четыре памятника с надгробными плитами. Всего здесь покоятся 157 воинов и партизан.
Среди них могила Андрея Кушнаренко, командира 164-го стрелкового полка, героически погибшего при освобождении поселка. А также могилы партизанки Пани Никифоровой и Любы Богомоловой, они подорвали себя гранатой около деревни Бошарево Локнянского района. Их именами названы улицы в Локне.
На торжественное мероприятие пришли жители поселка, воспитанники патриотических организаций, волонтеры и ветераны. Для синхронного зажжения 80 Вечных огней использовалась видеоконференцсвязь, а отправной точкой торжества стал воинский мемориал «Журавли» в Санкт-Петербурге.
Отдельным лидерам субъектов России дали слово в прямом эфире. Так, например раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем приветственном слове обратился к жителям страны на двух языках: на русском и татарском.
Право зажечь Вечный огонь на Локнянском мемориале предоставили ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда Валентину Сальманову и командиру взвода управления и радиолокационной разведки 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа Максиму Андроненкову.
После зажжения Вечного огня все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.
Череду торжественных речей открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он акцентировал внимание на том, что почти четверть жителей округа погибли либо защищая и освобождая родную землю, либо сгинули в руках фашистов. Именно поэтому нужно чтить и передавать память о тех, кто защищал Отечество, не считаясь с жизнью.
Следом за главой региона выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что традиция зажжения Вечных огней существует давно. Она призвана напоминать потомкам о подвигах их предков, которые ценой своих жизней даровали людям свободу.
Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своей речи отметил, что Локнянская земля выбрана для такого почетного мероприятия не случайно.
В торжестве также приняли участие депутаты областного Собрания Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Андрей Козлов, сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
После всех речей жители и гости Локни смогли присоединиться к представителям власти в возложении цветов к воинскому захоронению.
Подобное торжество памяти и патриотизма не состоялось бы без активного участия ПАО «Газпром». Для подключения Локнянского мемориала к газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 60 метров, а также установили газогорелочное устройство в виде звезды.
Частицу пламени для зажжения доставили активисты Народного фронта с Могилы Неизвестного солдата в городе Москве.
Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершается эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.
Иван Белугин в заключение заявил, что зажжение Вечного огня в Локне - это важное и ценное мероприятие, которое смогло тронуть сердца присутствующих граждан.
Вечная память и благодарность предкам, победившим нацизм в далекие сороковые годы, всегда будет находить место в сердцах их детей, внуков, правнуков и всех последующих поколений свободных россиян. Символы Великой Победы в виде Вечных огней, воинских захоронений, братских могил, стел и мемориальных табличек всегда будут напоминать ныне живущим о той цене, которую пришлось заплатить жителям нашей Родины и о благодарности, которую следует испытывать к погибшим героям.
Андрей Николаев