Общество

Пламя памяти героев-локнянцев

Торжественная церемония единовременного зажжения 80 Вечных огней состоялась по всей стране 6 мая. Псковская область не стала исключением. Для зажжения Вечного огня выбрали братское захоронение в небольшом рабочем поселке Локня. О том, как была написана одна из значимых страниц в истории окружного центра, в репортаже Псковской Ленты Новостей.

От героев былых времен не осталось порой имен, —

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.

Евгений Агранович

Освобождение Локнянского района началось с юго-восточной стороны в феврале 1943 года. Первыми на его территорию зашли воины 254-го гвардейского полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии у деревень Чулинино, Любомирово, Чернушки. Они смогли прорвать оборону фашистов. Немалую помощь в этом им оказали местные партизаны. Они сильно ослабили защиту. Именно здесь совершил свой подвиг рядовой Александр Матросов.

Участие в боях за освобождение Локни и района принимали воины 22-й гвардейской стрелковой дивизии, 33-й гвардейской ордена Суворова Краснознаменной Холмско-Берлинской дивизии, 115-й Краснознаменной Холмской стрелковой дивизии, 12-й Калининской партизанской бригады.

Братское захоронение в центре Локни появилось в 1947 году. На этом месте были перезахоронены останки погибших бойцов, которым установили отдельные памятники. В настоящее время на братском захоронении располагаются 12 гранитных плит с именами павших и четыре памятника с надгробными плитами. Всего здесь покоятся 157 воинов и партизан.

Среди них могила Андрея Кушнаренко, командира 164-го стрелкового полка, героически погибшего при освобождении поселка. А также могилы партизанки Пани Никифоровой и Любы Богомоловой, они подорвали себя гранатой около деревни Бошарево Локнянского района. Их именами названы улицы в Локне.

На торжественное мероприятие пришли жители поселка, воспитанники патриотических организаций, волонтеры и ветераны. Для синхронного зажжения 80 Вечных огней использовалась видеоконференцсвязь, а отправной точкой торжества стал воинский мемориал «Журавли» в Санкт-Петербурге.

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Отдельным лидерам субъектов России дали слово в прямом эфире. Так, например раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем приветственном слове обратился к жителям страны на двух языках: на русском и татарском.

«80 лет назад ценой невероятных усилий наши деды и прадеды одержали победу в самой кровопролитной войне в истории. Их беззаветная любовь к Родине, вера в правду и справедливость – немеркнущий ориентир для всех нас. Память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, навсегда останется в наших сердцах», - сказал Рустам Минниханов.

Право зажечь Вечный огонь на Локнянском мемориале предоставили ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда Валентину Сальманову и командиру взвода управления и радиолокационной разведки 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа Максиму Андроненкову.

После зажжения Вечного огня все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Череду торжественных речей открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он акцентировал внимание на том, что почти четверть жителей округа погибли либо защищая и освобождая родную землю, либо сгинули в руках фашистов. Именно поэтому нужно чтить и передавать память о тех, кто защищал Отечество, не считаясь с жизнью.

«Как уже было сказано, здесь захоронено 155 красноармейцев. Два года и семь месяцев Локнянская земля была в оккупации. За это время было казнено 1200 человек, угнанных в рабство 15 тысяч. Половина из них сгинула на чужбине. 355 деревень были полностью уничтожены. <...> Дальнейшая оккупация привела бы к полному уничтожению населения. Именно поэтому мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, мы должны сохранять и чтить память о тех, кто, не жалея своей жизни, защищал наше Отечество», - отметил губернатор. Следом за главой региона выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что традиция зажжения Вечных огней существует давно. Она призвана напоминать потомкам о подвигах их предков, которые ценой своих жизней даровали людям свободу.

«Зажжение Вечных огней - это многолетняя традиция в нашей стране, которая объединяет миллионы людей и укрепляет любовь к нашей Родине. Вечный огонь здесь, на братском захоронении в Локне, это еще одно свидетельство нашей безмерной благодарности и глубокого уважения тем, кто, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, сложил свои головы за свободу и независимость нашей Родины. Вечный огонь объединяет в себе сразу несколько символов. Это символ скорби по тем, кто погиб. Это символ бессмертия, их подвига, стойкости, мужества и героизма. Это символ вечной жизни в наших сердцах, того, что ветераны сделали для нашей страны, для нас с вами, ныне живущих, для будущих поколений и надежды на то, что такая трагедия не повторится никогда», - сказал Александр Котов.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своей речи отметил, что Локнянская земля выбрана для такого почетного мероприятия не случайно.

«Вечный огонь зажегся здесь не случайно. Локнянская земля известна своими героями. Николаем Горячевым, Александром Шариковым, Любовью Богомоловой и многими другими, кто отдал свою жизнь за Локню и за Родину на всех фронтах Великой Отечественной войны. Славные традиции героизма и самопожертвования в современных военных конфликтах ради будущего наших детей проявили Александр Евстифеенков, Николай Свинцов, Сергей Петров. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война», - сказал Иван Белугин.

В торжестве также приняли участие депутаты областного Собрания Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Андрей Козлов, сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

После всех речей жители и гости Локни смогли присоединиться к представителям власти в возложении цветов к воинскому захоронению.

Подобное торжество памяти и патриотизма не состоялось бы без активного участия ПАО «Газпром». Для подключения Локнянского мемориала к газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 60 метров, а также установили газогорелочное устройство в виде звезды.

Частицу пламени для зажжения доставили активисты Народного фронта с Могилы Неизвестного солдата в городе Москве.

«Почетно, что Псковская область вновь участвует в эстафете Вечных огней в рамках Всероссийской акции “Храним огонь Победы”. Буквально две недели назад пламя памяти впервые зажглось в деревне Ершово. Сейчас в Псковской области Вечные огни уже горят на 11 мемориалах», - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершается эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.

Иван Белугин в заключение заявил, что зажжение Вечного огня в Локне - это важное и ценное мероприятие, которое смогло тронуть сердца присутствующих граждан.

«Мы отдали дань памяти всем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что это историческое событие для Локнянского муниципального округа, для Локни. И те деды, прадеды, которые защищали нашу землю здесь, достойны того, чтобы их память была увековечена еще и Вечным огнем. Как символ того, какой кровопролитной и жестокой была та война, какой ценой досталась эта Победа. Лично для меня, конечно, тоже событие, потому что Псковская область, по решению Михаила Юрьевича и "Газпрома”, была представлена в рамках акции Локней. Это очень важно и ценно. Я видел, что многие растрогались во время зажжения. И наши ребята, молодежь, которая была, я видел, что они действительно ценили это мероприятие», - сказал Иван Белугин.

Вечная память и благодарность предкам, победившим нацизм в далекие сороковые годы, всегда будет находить место в сердцах их детей, внуков, правнуков и всех последующих поколений свободных россиян. Символы Великой Победы в виде Вечных огней, воинских захоронений, братских могил, стел и мемориальных табличек всегда будут напоминать ныне живущим о той цене, которую пришлось заплатить жителям нашей Родины и о благодарности, которую следует испытывать к погибшим героям.

Андрей Николаев