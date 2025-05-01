Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Олимпийский диктант: написать онлайн
Господин Рейтингомер
Огненное сердце Ершово
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Профсоюзный Первомай
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
«Учитель года»: В школе по любви
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
Места силы Псковской области
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 01.05.2025 10:210 Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» 06.05.2025 18:270 МегаФон ускорил мобильный интернет для дачников и туристов в Псковском районе 06.05.2025 18:220 «Кузница»: Что делать с живодерами? ВИДЕО 06.05.2025 18:120 Пламя памяти героев-локнянцев  06.05.2025 17:480 Победителей и призёров «Зарницы» наградили в Пскове 06.05.2025 17:320 «Дневной дозор»: Как бороться с живодерством?
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 17:091 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 01.05.2025 16:524 Тарифы на электроэнергию резко вырастут в России с 1 июля 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 04.05.2025 22:111 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пламя памяти героев-локнянцев 

06.05.2025 18:12|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония единовременного зажжения 80 Вечных огней состоялась по всей стране 6 мая. Псковская область не стала исключением. Для зажжения Вечного огня выбрали братское захоронение в небольшом рабочем поселке Локня.  О том, как была написана одна из значимых страниц в истории окружного центра, в репортаже Псковской Ленты Новостей. 

 

От героев былых времен не осталось порой имен, —
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.

Евгений Агранович

Освобождение Локнянского района началось с юго-восточной стороны в феврале 1943 года. Первыми на его территорию зашли воины 254-го гвардейского полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии у деревень Чулинино, Любомирово, Чернушки. Они смогли прорвать оборону фашистов. Немалую помощь в этом им оказали местные партизаны. Они сильно ослабили защиту. Именно здесь совершил свой подвиг рядовой Александр Матросов. 

Участие в боях за освобождение Локни и района принимали воины 22-й гвардейской стрелковой дивизии, 33-й гвардейской ордена Суворова Краснознаменной Холмско-Берлинской дивизии, 115-й Краснознаменной Холмской стрелковой дивизии, 12-й Калининской партизанской бригады. 

Братское захоронение в центре Локни появилось в 1947 году. На этом месте были перезахоронены останки погибших бойцов, которым установили отдельные памятники. В настоящее время на братском захоронении располагаются 12 гранитных плит с именами павших и четыре памятника с надгробными плитами. Всего здесь покоятся 157 воинов и партизан. 

Среди них могила Андрея Кушнаренко, командира 164-го стрелкового полка, героически погибшего при освобождении поселка. А также могилы партизанки Пани Никифоровой и Любы Богомоловой, они подорвали себя гранатой около деревни Бошарево Локнянского района. Их именами названы улицы в Локне. 

На торжественное мероприятие пришли жители поселка, воспитанники патриотических организаций, волонтеры и ветераны. Для синхронного зажжения 80 Вечных огней использовалась видеоконференцсвязь, а отправной точкой торжества стал воинский мемориал «Журавли» в Санкт-Петербурге. 

Отдельным лидерам субъектов России дали слово в прямом эфире. Так, например раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем приветственном слове обратился к жителям страны на двух языках: на русском и татарском. 

«80 лет назад ценой невероятных усилий наши деды и прадеды одержали победу в самой кровопролитной войне в истории. Их беззаветная любовь к Родине, вера в правду и справедливость – немеркнущий ориентир для всех нас. Память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, навсегда останется в наших сердцах», - сказал Рустам Минниханов. 

Право зажечь Вечный огонь на Локнянском мемориале предоставили ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда Валентину Сальманову и командиру взвода управления и радиолокационной разведки 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа Максиму Андроненкову. 

После зажжения Вечного огня все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. 

Череду торжественных речей открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он акцентировал внимание на том, что почти четверть жителей округа погибли либо защищая и освобождая родную землю, либо сгинули в руках фашистов. Именно поэтому нужно чтить и передавать память о тех, кто защищал Отечество, не считаясь с жизнью. 

«Как уже было сказано, здесь захоронено 155 красноармейцев. Два года и семь месяцев Локнянская земля была в оккупации. За это время было казнено 1200 человек, угнанных в рабство 15 тысяч. Половина из них сгинула на чужбине. 355 деревень были полностью уничтожены. <...> Дальнейшая оккупация привела бы к полному уничтожению населения. Именно поэтому мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, мы должны сохранять и чтить память о тех, кто, не жалея своей жизни, защищал наше Отечество», - отметил губернатор. 

Следом за главой региона выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что традиция зажжения Вечных огней существует давно. Она призвана напоминать потомкам о подвигах их предков, которые ценой своих жизней даровали людям свободу.

«Зажжение Вечных огней - это многолетняя традиция в нашей стране, которая объединяет миллионы людей и укрепляет любовь к нашей Родине. Вечный огонь здесь, на братском захоронении в Локне, это еще одно свидетельство нашей безмерной благодарности и глубокого уважения тем, кто, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, сложил свои головы за свободу и независимость нашей Родины. Вечный огонь объединяет в себе сразу несколько символов. Это символ скорби по тем, кто погиб. Это символ бессмертия, их подвига, стойкости, мужества и героизма. Это символ вечной жизни в наших сердцах, того, что ветераны сделали для нашей страны, для нас с вами, ныне живущих, для будущих поколений и надежды на то, что такая трагедия не повторится никогда», - сказал Александр Котов. 

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своей речи отметил, что Локнянская земля выбрана для такого почетного мероприятия не случайно. 

«Вечный огонь зажегся здесь не случайно. Локнянская земля известна своими героями. Николаем Горячевым, Александром Шариковым, Любовью Богомоловой и многими другими, кто отдал свою жизнь за Локню и за Родину на всех фронтах Великой Отечественной войны. Славные традиции героизма и самопожертвования в современных военных конфликтах ради будущего наших детей проявили Александр Евстифеенков, Николай Свинцов, Сергей Петров. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война», - сказал Иван Белугин.

В торжестве также приняли участие депутаты областного Собрания Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Андрей Козлов, сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

После всех речей жители и гости Локни смогли присоединиться к представителям власти в возложении цветов к воинскому захоронению. 

 

Подобное торжество памяти и патриотизма не состоялось бы без активного участия ПАО «Газпром». Для подключения Локнянского мемориала к газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 60 метров, а также установили газогорелочное устройство в виде звезды. 

Частицу пламени для зажжения доставили активисты Народного фронта с Могилы Неизвестного солдата в городе Москве. 

«Почетно, что Псковская область вновь участвует в эстафете Вечных огней в рамках Всероссийской акции “Храним огонь Победы”. Буквально две недели назад пламя памяти впервые зажглось в деревне Ершово. Сейчас в Псковской области Вечные огни уже горят на 11 мемориалах», - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. 

Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершается эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.

Иван Белугин в заключение заявил, что зажжение Вечного огня в Локне - это важное и ценное мероприятие, которое смогло тронуть сердца присутствующих граждан. 

«Мы отдали дань памяти всем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что это историческое событие для Локнянского муниципального округа, для Локни. И те деды, прадеды, которые защищали нашу землю здесь, достойны того, чтобы их память была увековечена еще и Вечным огнем. Как символ того, какой кровопролитной и жестокой была та война, какой ценой досталась эта Победа. Лично для меня, конечно, тоже событие, потому что Псковская область, по решению Михаила Юрьевича и "Газпрома”, была представлена в рамках акции Локней. Это очень важно и ценно. Я видел, что многие растрогались во время зажжения. И наши ребята, молодежь, которая была, я видел, что они действительно ценили это мероприятие», - сказал Иван Белугин. 

Вечная память и благодарность предкам, победившим нацизм в далекие сороковые годы, всегда будет находить место в сердцах их детей, внуков, правнуков и всех последующих поколений свободных россиян. Символы Великой Победы в виде Вечных огней, воинских захоронений, братских могил, стел и мемориальных табличек всегда будут напоминать ныне живущим о той цене, которую пришлось заплатить жителям нашей Родины и о благодарности, которую следует испытывать к погибшим героям. 

Андрей Николаев

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 67 человек
Сюжет: 80 лет Победы Пламя памяти героев-локнянцев  Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы «Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис» Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы» За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажу в Пскове 9 мая Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ Вечный огонь вспыхнул в Локне На парад Победы в Великих Луках можно будет войти только через контрольно-пропускные пункты Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет псковичам найти сведения о погибшем участнике Великой Отечественной войны Памятный митинг прошел в деревне Грызавино Островского района Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО 80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий К акции «Полотно памяти» присоединились псковские профсоюзы Книгу «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове 7 мая Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы Кого пустят на парад по пригласительным, рассказал глава Пскова  Росстат к 80-летию Победы представил мультимедийный проект «Цифры Победы» Ветеранам Великой Отечественной войны в Псковской области перечислили выплаты ко Дню Победы Ретро-фестиваль пройдёт в Пскове 10 мая Любой желающий может написать «Олимпийский диктант», посвященный 80-летию Победы Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая Знак «Памяти безвинно погибших» установят у псковской деревни Монастырек Блошиный рынок развернётся на улице Ленина в Пскове 9 мая Фотофакт: Билеты в автобусах Пскова украсил логотип празднования 80-летия Победы Выставки «Стена памяти» и «Победа глазами детей» открылись в псковском ГКЦ Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости Молодёжь Псковской области представила исследования о героическом прошлом родного края Петербуржцы организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы В Москве заложили аллею в честь Псковской области — Родины Знамени Победы Александр Седунов: Угроза фальсификации истории — в замалчивании Борис Елкин: Празднование 80-летия Победы не закончится 9 мая Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы СОБЫТИЕ: Памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице Курсанты Псковского филиала университета ФСИН почтили память Михаила Минина Пресс-конференция с Борисом Елкиным о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО Централизованного салюта на 9 мая не будет — глава Пскова В Пскове покажут спектакль фестиваля «Классика Победы. Память поколений» Мероприятия ко Дню Победы провели курсанты для детей в печорском соцучреждении Новый мурал патриотической направленности появится на Завеличье Концерты и выставки пройдут в псковском ТЦ Fjord Plaza ко Дню Победы Борис Елкин: Практика концертов под окнами ветеранов будет продолжена Александр Борисов: «Диктант Победы» в 2025 году поставил рекорд В Минцифры рассказали, сколько раз россияне позвонили на номер «1945» День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне День Знамени Победы в Идрице. ФОТОРЕПОРТАЖ Опубликована программа празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области Невельский район принял участников военно-патриотического марафона по местам боевой славы Обновленную экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открыли в Пскове Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы  Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском» Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО «Русские Витязи» вылетели в Идрицу Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы» Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест «Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе. ВИДЕО 80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области Стала известна дата и место проведения Бала Победы в Пскове Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове «Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля 75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников  Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы» Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы «Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» «Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны «Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле Огненное сердце Ершово Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове «Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы «Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто» Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений К 80-летию поселка Крипецкое Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград» Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук» Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти» Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках «Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы» К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов «Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО 215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы «Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы Благоустройство мемориала в Ершово объединило активистов Псковского района Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках 231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района «Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы. ВИДЕО Александр Хлопков: Важно, чтобы дети общались с ветеранами Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО Экскурсионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Ангелине Гавриловой Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе Открыта регистрация на псковский Бал Победы Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы» Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану «Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы Бал к 80-летию Победы в псковской школе №2. ФОТОРЕПОРТАЖ Более трёх тысяч жителей Псковской области получат юбилейные медали к 80-летию Победы Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость» Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении
06.05.2025, 19:000 Боевую кольчугу подарили Псковскому музею-заповеднику 06.05.2025, 18:300 «Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции. ВИДЕО 06.05.2025, 18:270 МегаФон ускорил мобильный интернет для дачников и туристов в Псковском районе 06.05.2025, 18:220 «Кузница»: Что делать с живодерами? ВИДЕО
06.05.2025, 18:200 План мероприятий к прибытию мощей патриарха Тихона обозначили в Великолукской епархии 06.05.2025, 18:120 Пламя памяти героев-локнянцев  06.05.2025, 17:550 Тематические экскурсии ждут гостей псковской «Ночи музеев» 06.05.2025, 17:480 Победителей и призёров «Зарницы» наградили в Пскове
06.05.2025, 17:320 «Дневной дозор»: Как бороться с живодерством? 06.05.2025, 17:310 Опубликована программа мероприятий к 226-летию Пушкина в Псковской области 06.05.2025, 17:270 Первую литургию провели в строящемся храме вблизи псковской инфекционки 06.05.2025, 17:070 Фестиваль «Локобол – 2025 – РЖД» пройдет в Пскове 10 и 11 мая
06.05.2025, 16:570 «Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области. ВИДЕО 06.05.2025, 16:520 Отопительный сезон в Бежаницком округе завершат не ранее 12 мая 06.05.2025, 16:400 Алексей Севастьянов: Нужно оценить эффективность имеющихся мер борьбы с живодерством  06.05.2025, 16:300 Сирена сработает в Гдовском районе 7 мая
06.05.2025, 16:280 Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы» 06.05.2025, 16:250 «Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции 06.05.2025, 16:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 мая 06.05.2025, 16:110 Девять женщин в Псковской области стали мамами в апреле в пятый раз
06.05.2025, 16:080 Антон Дымов: Почетно, что Псковская область участвует в эстафете Вечных огней 06.05.2025, 16:000 Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы 06.05.2025, 15:580 Портрет внука Евпраксии Вульф получил в дар музей-заповедник «Михайловское» 06.05.2025, 15:570 Почти 40 случаев кишечной инфекции зарегистрировали в Псковской области за неделю
06.05.2025, 15:560 Отопительный сезон возобновили в Невельском округе 06.05.2025, 15:440 Пять деклараций на регистрацию пляжей в Псковской области подали в этом году 06.05.2025, 15:410 Фестиваль горных видов спорта пройдет в Изборске 06.05.2025, 15:380 Антон Мороз перечислил дороги, которые отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
06.05.2025, 15:350 В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу 06.05.2025, 15:190 Вера Короткова: Обращения по жестокому обращению с животными улетают в никуда 06.05.2025, 15:090 Один класс закрыт на карантин в Псковской области 06.05.2025, 15:070 Выставка «… И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем» откроется в Пскове
06.05.2025, 15:030 Особый противопожарный режим сохраняется в одном муниципалитете Псковской области 06.05.2025, 15:020 «Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис» 06.05.2025, 14:590 До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 7 мая 06.05.2025, 14:581 Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбере
06.05.2025, 14:550 За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды 06.05.2025, 14:420 Встреча с художником-миниатюристом и иконописцем пройдёт в Изборске 06.05.2025, 14:400 Документальный спектакль к 80-летию Победы покажут сегодня псковичам 06.05.2025, 14:320 Курёха и картоха
06.05.2025, 14:250 Более 15 км береговой линии очистили от мусора в Псковской области в апреле 06.05.2025, 14:100 Шпала упала на ногу работника РЖД в Псковской области 06.05.2025, 14:010 «Разговоры о важных»: Лев Зильбер — на переднем крае науки 06.05.2025, 13:550 Более 20 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области
06.05.2025, 13:550 Вера Короткова: До сих пор не попасть в квартиру с полусотней котов на улице Инженерной в Пскове 06.05.2025, 13:490 Обновленный сквер между улицами Советской и Красноармейской в Локне посетил губернатор 06.05.2025, 13:380 На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник 06.05.2025, 13:310 А идите... на стадион!
06.05.2025, 13:220 Вера Короткова: Есть животные, которые остаются со сломанной психикой навсегда 06.05.2025, 13:160 Псковская велосипедистка стала лучшей на первенстве России в Копейске 06.05.2025, 13:130 Случаи гибели людей на пляжах в Псковской области не фиксировались уже три года — МЧС 06.05.2025, 13:110 Новую станцию скорой помощи в Локне осмотрел губернатор
06.05.2025, 13:070 Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажут в Пскове 9 мая 06.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Что делать с живодерами? 06.05.2025, 13:030 Три кражи из псковского ТЦ предотвратили росгвардейцы за сутки 06.05.2025, 13:000 Печорский суд оштрафовал девушку с двойным гражданством за дискредитацию ВС РФ
06.05.2025, 12:510 Стадион в Локне планируют отремонтировать ко Дню поселка 06.05.2025, 12:390 20 человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года 06.05.2025, 12:370 Денис Кузнецов: На майских праздниках объем ТКО в Псковской области увеличился 06.05.2025, 12:200 Сквер на улице Первомайской благоустраивают в Локне. ФОТО
06.05.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о профилактике гибели людей на водоемах 06.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 мая 06.05.2025, 11:530 Великолучанин жестоко избил своего знакомого и отправился за решетку 06.05.2025, 11:500 Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн
06.05.2025, 11:490 Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий 06.05.2025, 11:410 Организация в Великих Луках погасила долг в 908 тысяч рублей за неуплату поставки доильного аппарата 06.05.2025, 11:350 Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей 06.05.2025, 11:280 У каждого четвертого жителя Пскова нет денег на отпуск в этом году – опрос
06.05.2025, 11:040 Грили для корейского барбекю появятся в псковском ресторане Cho 06.05.2025, 11:000 Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ 06.05.2025, 10:581 Вечный огонь вспыхнул в Локне 06.05.2025, 10:560 «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН
06.05.2025, 10:530 Совместная беговая тренировка пройдет в Пскове 6 мая 06.05.2025, 10:530 Гараж и садовый дом горели в Псковской области ночью 06.05.2025, 10:490 В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы 06.05.2025, 10:450 «Кузница»: Что делать с живодерами?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru