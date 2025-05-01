Общество

Вечный огонь вспыхнул в Локне

Вечные огни на 80 мемориалах России одновременно зажгли 6 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области Вечный огонь вспыхнул в Локне, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Право зажечь Вечный огонь предоставили ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда Валентину Сальманову и командиру взвода управления и радиолокационной разведки 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа Максиму Андроненкову.

В торжестве также приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Локнянского округа Иван Белугин, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, депутаты областного Собрания Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Андрей Козлов, сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Лампу с частицей Вечного огня для зажжения на мемориале в рамках международной патриотической акции «Огонь памяти» доставили активисты Народного фронта с Могилы Неизвестного солдата в городе Москве к месту проведения торжественного мероприятия. Запуск Вечного огня состоялся в формате онлайн-трансляции с другими субъектами Российской Федерации, в которых также 6 мая загорелись Вечные огни.

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Благодаря положительному решению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на территории Псковской области уже осуществлены мероприятия по переводу на природный газ огней памяти в шести муниципальных образованиях области: Печорском, Дновском, Островском, Невельском, Дедовичском, Псковском, что позволило обеспечить работу указанных монументов на постоянной основе.

Братское захоронение в поселке Локня было образовано в 1947 году. Здесь увековечена память 155 воинов Красной Армии.

Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершается эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.

Ранее торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в деревне Ершово Псковского района.