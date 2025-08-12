Общество

Псковский губернатор обсудил направления взаимодействия с премьер-министром Республики Абхазия

Вопросы развития сотрудничества в различных сферах рассмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба в Сухуме. Рабочая встреча прошла с участием представителей официальной делегации Псковской области и руководства правительства Абхазии, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил принимающую сторону за заинтересованность, конструктивный диалог и выразил уверенность в перспективах развития двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Губернатор подчеркнул, что руководители исполнительных органов по ряду направлений ранее уже обсуждали возможные точки взаимодействия.

«Сегодня мы предметно обсуждаем темы, которые включим в план совместной работы. Как и договаривались, в Республику Абхазию пришлем бизнес-миссию. Предлагаем абхазским предпринимателям приехать и к нам — в Псковскую область. Несмотря на то, что мы находимся друг от друга достаточно далеко, у нас много общего: православные традиции и святыни, динамично растущие туристические потоки», — выступил глава региона по итогам встречи.

Губернатор подчеркнул, что для Псковской области такое взаимодействие — новый виток развития международных отношений.

Владимир Делба подтвердил, что в ходе встречи стороны проработали основные направления сотрудничества в торгово-экономической, социальной, культурной, духовно-нравственной и гуманитарной сферах. Детально будут проработаны и мероприятия в сфере экономики.

«Убежден в том, что сотрудничество между Псковской областью и Республикой Абхазия будет динамично развиваться», — заключил Владимир Делба.

По итогам встречи стороны определили сроки для формирования предметного плана совместных мероприятий для его последующего утверждения.

Напомним, официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в эти дни работает в Республике Абхазия.