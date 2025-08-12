Общество

Авиаперелеты в Абхазию могут запустить из Пскова

Псковская область готова проработать возможность запуска авиаперелетов между Псковом и Сухумом, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона и президент Республики Абхазия Бадра Гунба на рабочей встрече обсудили перспективы стратегического партнерства между республикой и российским регионом. Рабочая встреча состоялась в Сухуме, в администрации президента, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Президент республики Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия всегда выстраивала добрососедские и теплые взаимоотношения с Российской Федерацией. «Мы всегда рядом с великим государством. Наши граждане принимают участие и в специальной военной операции. Это их гражданская позиция, они уверены в том, плечом к плечу нужно отстаивать правду, которая нам всем необходима», — подчеркнул президент.

Псковскую область Бадра Гунба назвал динамично развивающимся регионом. «Для нас важно сохранение добрых и исторических взаимоотношений. Сотрудничество позволит создать наиболее благоприятные условия для граждан наших стран в различных отраслях и направлениях», — сказал Бадра Гунба.

Важная тема рабочей встречи — установление долгосрочных дружественных взаимосвязей между муниципальными образованиями. «Запланировано подписание соглашения о побратимских отношениях между городом Псковом и Гудаутским районом. Горизонтальное взаимодействие позволит более точечно прорабатывать вопросы, возникающие в рамках сотрудничества», — заключил президент Республики Абхазия.

Михаил Ведерников поблагодарил президента и его команду за гостеприимство и отметил, что, несмотря на географическую удаленность, Псковскую область и Республику Абхазию многое связывает.

«Прежде всего, это касается экономики. Наши промышленные предприятия поставляют обувь, торфяные субстраты, электротехническую и кабельную продукцию. Есть потенциал для расширения этого сотрудничества. В республике активно развивается туристическая сфера, новые отельеры открывают и реставрируют гостиницы. В этой части можем предложить то, что необходимо для гостиничного бизнеса, часть продуктов производится на территории Псковской области», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание, что Псковская земля и Абхазия имеют богатую историю и культурное наследие, а святые места и православные центры привлекают туристов и паломников. «Это хорошая база для увеличения туристического потока. Мы готовы проработать возможность запуска авиаперелетов между Псковом и Сухумом-либо прямые, либо через один регион», — выступил Михаил Ведерников.

Еще одним перспективным и приоритетным направлением губернатор назвал молодежную политику. Взаимодействие предполагается начать развивать с ознакомительных поездок для школьников и студентов Абхазии.

«Одним из важнейших элементов в этой части может стать совместная работа по написанию проектов в рамках президентских грантов. Если в 2018 году мы начинали с суммы привлеченных грантовых средств — порядка 30–35 млн рублей в год, то в 2025 году только в первом полугодии привлекли порядка 120 млн. Наша команда работает профессионально, знаем, как писать и реализовывать проекты, мы готовы делиться опытом», — подчеркнул Михаил Ведерников, обращая внимание на решение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко участия НКО Республики Абхазия в конкурсе Фонда президентских грантов.

В ходе встречи стороны рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес для Псковской области и Республики Абхазия в сфере промышленной кооперации и туризма, развития авиасообщения, образования, молодежной политики и культуры.

Напомним, официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в эти дни работает в Республике Абхазия.