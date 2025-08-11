Общество

Делегация Псковской области во главе с губернатором работает в Республике Абхазия

Официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает в Республике Абхазия. В состав делегации вошли первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, министр экономического развития Андрей Михеев, врио министра молодежной политики Дмитрий Яковлев и руководители учреждений культуры региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Цели визита — налаживание международного сотрудничества, а также развитие торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей.

Михаил Ведерников принимает активное участие в деловой программе, а также памятных и культурных мероприятиях. В программе работы официальной делегации Псковской области запланирован ряд деловых встреч с руководством Республики Абхазия, а также руководителями профильных министерств и учреждений Республики, нацеленных на укрепление активного сотрудничества в сферах культуры, молодежной политики, туризма, образования, экономики и промышленности. Достигнутые договоренности о взаимодействии в ряде сфер и направлений планируется закрепить двусторонними соглашениями.

В понедельник, 11 августа, Михаил Ведерников почтил память защитников Отечества, погибших в ходе Великой Отечественной войны, и российских миротворцев. Торжественные церемонии состоялись у мемориалов в Сухуме.

Также Михаил Ведерников вместе чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным, вице-премьером Республики Абхазия Джансухом Нанба возложили цветы к памятнику военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.

Монумент представляет собой величественную архитектурно-скульптурную композицию, символизирующую мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу российских миротворцев.

Представители официальной делегации Псковской области и руководство Республики Абхазия почтили память и отдали дань уважения подвигам тех, кто героически защищал свою Родину.

Торжественные мероприятия состоялись у монумента советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой величественную 15-метровую композицию из искусственного белого мрамора, изображающую фигуру воина со склоненной головой, опирающегося на меч.

Еще одним местом памяти стал мемориал погибшим в абхазо-грузинском конфликте 1992–1993 годах в центре парка Славы.

Кроме того, губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Республику Абхазия в понедельник, 11 августа, почтил память первого секретаря посольства России в Абхазии, уроженца Псковской области Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги.

Церемония возложения цветов к мемориальной доске состоялась на территории посольства России в Абхазии. Участие в мероприятии принял чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, сотрудники посольства.

Также состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Михаила Шургалина, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития и укрепления двусторонних связей между Псковской областью и Республикой Абхазия.

Напомним, Дмитрий Вишернев родился в Пустошке. Окончил с золотой медалью Пустошкинскую среднюю школу, затем факультет иностранных языков Псковского государственного педагогического института. Начинал свой дипломатический путь, работая в представительстве МИД России в Пскове в должности атташе. Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в Абхазии в сентябре 2013 года.