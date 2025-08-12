Общество

19% псковичей считают, что ТК РФ в большей степени ориентирован на интересы работника – опрос

19% псковичей считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и эйчары компаний из города.

Каждый третий пскович считает, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. 19% полагают, что закон — преимущественно на стороне работника, а 22% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений.

Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 35% уверены, что закон на стороне бизнеса, 29% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе (30%).

Горожане до 34 лет по сравнению с теми, кто старше, реже говорили о перекосе в пользу работодателей (29%) и чаще — в пользу работников (22%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего тех, кто жалуется на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес (39%).

Среди представителей компаний 53% уверены, что закон защищает работника, и лишь 13% — работодателя. 31% эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.