Общество

Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская. Как много соотечественников в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания? Откуда в основном приезжают? Растет ли поток переселенцев с годами или убывает? На какие меры поддержки могут рассчитывать соотечественники в Псковском регионе? Об этом и не только — в эфире.

Телефон прямого эфира — 56-73-72. Ведущий - Константин Калиниченко.