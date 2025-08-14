Общество

Единый день приемов участников СВО по вопросам медобеспечения пройдет в Пскове

Единый день приемов участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения пройдет в Пскове 22 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», с 10:00 до 12:00 прием проведут депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, а также представители здравоохранения региона.

По всем вопросам можно обращаться как лично, предварительная запись по телефону: 66-25-12, так и в режиме «горячей линии» - телефон: 66-25-12.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» будут проходить каждый месяц. Их посвятят вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением народной программы партии.