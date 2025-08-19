Общество

Урологический лазер в MEDICA: современная технология лечения мочекаменной болезни без боли, разрезов и проколов!

Мочекаменная болезнь - хроническое заболевание, при котором в почках и мочевом пузыре формируются камни. Твердые образования не только травмируют органы, вызывая приступы острой боли, но и могут стать причиной тяжелых осложнений. От камней в почках необходимо избавляться.

Современные урологические методы позволяют сделать это без проколов, разрезов и боли. Высокотехнологичное решение, позволяющее достичь оптимального результата всего за одну процедуру, предлагает псковичам клиника MEDICA.

Быстро и эффективно

В урологическом отделении клиники внедрена современная методика оперативного лечения мочекаменной болезни, охватывающая почки, мочевой пузырь и мочеточники. Вместо травматичных вмешательств, влекущих за собой длительный период восстановления, специалисты клиники предлагает быстрое и эффективное избавление от камней в почках и мочевыводящих путях с помощью лазера!

«Пациент обратился ко мне впервые с жалобой на периодически тянущие боли в поясничной области. В результате обследования (ультразвуковой диагностики) был выявлен конкремент лоханки правой почки - камень размерами 23 на 12 мм. Была проведена лазерная контактная литотрипсия», - рассказал оперирующий уролог клиники Антон Сурмин.

В переводе с греческого термин «литотрипсия» обозначает «разрушение камня». Операция выполняется на лазерном аппарате UroLAS. Мощнейшая лазерная система обеспечивает бескомпромиссное разрушение камней любой плотности.

«Различные режимы аппарата работают как на камнях, так на тканях, если необходимо, например, лазерное рассечение структуры мочеточника либо уретры», - заметил врач.

Также в арсенале специалистов - уретроскоп нового поколения. Высочайшая разрешающая способность и расширенные возможности визуализации создают условия для максимальной точности манипуляций.

Как правило, оперативное вмешательство длится 20-30 минут. Процедура проходит абсолютно безболезненно для пациента, поскольку он находится под наркозом. А в послеоперационном периоде им не требуется длительная реабилитация.

«Пациенты выписываются на следующий день», - отмечает врач.

Здоровье и уверенность

Малоинвазивный органосохраняющий подход открывает новую страницу в повышении качества жизни пациентов клиники MEDICA.

Ключевые преимущества лазерной литотрипсии:

Минимальная инвазивность: сохранение целостности органов и тканей.

Органосохраняющая стратегия: максимальное сохранение функциональности мочеполовой системы.

Высокая точность: устранение патологии с филигранной аккуратностью.

Через 24 часа – домой: время вашего пребывания в клинике, сохраняя при этом высочайший уровень медицинского обслуживания.

Урологическое отделение клиники MEDICA – это симбиоз многолетнего опыта, экспертного мастерства и инновационных технологий. Здесь не просто лечат, а дарят уверенность в завтрашнем дне.

