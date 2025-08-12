Общество

В ГД предложили ввести доплаты за отказ от традиционных домашних заданий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести доплаты для учителей за отказ от традиционных домашних заданий в пользу инновационных методик, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашним заданием школьников, звучат предложения об изменении подходов.

«Для стимулирования педагогов, готовых реализовать данную модель, целесообразно предусмотреть специальную доплату полностью отказавшимся от традиционных домашних заданий. Ключевым условием должно стать требование к подтверждению результативности новых методик через мониторинг академической успеваемости, динамики мотивации учащихся и независимые экспертные оценки», — сказано в документе.

Чернышов предложил также рассмотреть поэтапный отказ от обязательных объемных домашних заданий в пользу инновационных форматов, таких как проектная деятельность в рамках урочного времени, внедрение систем формирующего оценивания и индивидуальных треков развития, исключающих дублирование классной работы.

По мнению вице-спикера Госдумы, реформа позволит комплексно решить проблему излишней нагрузки школьников, сохранив качество образования.

«Снижение объема рутинных заданий высвободит время для развития критического мышления и креативности, а учителя получат мотивацию внедрять доказательно эффективные практики. Система стимулирующих выплат станет катализатором педагогических инноваций, что в перспективе создаст сбалансированную образовательную среду, где знания усваиваются осознанно, а учебный процесс соответствует возможностям и потребностям нового поколения», — считает парламентарий.