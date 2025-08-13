Псковcкая обл.
Ульяна Лаблюк
Блоги / Ульяна Лаблюк

Мать учения

13.08.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Накануне учебного года вновь замаячил вопрос чрезмерной нагрузки на школьников. В очередной раз эту тему поднял председатель Госдумы Вячеслав Володин и предложил радикальную идею - полностью отменить домашние задания, в том числе потому, что они превратились в «пустую трату времени» из-за новых технологий. Идея, как водится, вызвала оживлённую дискуссию, нашлись сторонники и противники. Наш обозреватель Ульяна Лаблюк заняла позицию посередине и считает, что рубить с плеча не стоит, но подходы определённо пора менять. Подготовка к урокам нужна и важна, при этом её необходимо упорядочить, оптимизировать и в идеале перенести в стены образовательных организаций. Свою точку зрения журналист изложила в авторской колонке.

 

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»

Не можешь помочь - не мешай

Мои размышления на тему школьного образования и огромного количества перемен в этой сфере всегда привязаны к личному опыту. Я окончила школу в 2010-м году с «золотой» медалью, для получения которой не корпела над учебниками денно и нощно под строгим контролем родителей. Да, аттестат без четвёрок дался непросто, но дело было совсем не в чрезмерной нагрузке в школе и многочасовой подготовке во внеурочное время - об этом я подробно писала ранее.

Не детально, но в общих чертах я помню, каким образом складывался мой режим дня в период обучения. Рано утром на уроки, которых с каждым годом становилось всё больше, в старших классах возвращалась домой в районе 14:00. В оставшееся время занималась насущными делами по поручению родителей, посещала спортивную секцию, ходила на прогулки с друзьями, читала книги, не имеющие отношения к школьной программе, - в общем, проводила день за повседневными обязанностями и досугом. Домашние задания в будничном графике занимали минимальное количество времени. Оно разнилось в зависимости от предмета, но ни о каких часовых бдениях над тетрадками речи не шло. То, что по какой-то причине не успевала или не хотела делать дома, выполняла на переменах и в параллель с образовательным процессом, причём не только для себя, но и для одноклассников. Те, в свою очередь, проявляли отзывчивость, если что-то было не готово у меня. В итоге практически весь наш класс учился хорошо, знал большинство предметов не поверхностно, а вполне основательно, и в дальнейшем многие стали успешными и, что главное, умными людьми.

Чего греха таить, к экзаменам тоже готовилась на скорую руку. По итогам 9-го класса нужно было сдавать два экзамена по выбору, тогда ещё по билетам. Первый, по литературе, поставили «автоматом» за выступление на конференции, а второй, по английскому языку, сдала на твёрдую «пятёрку», притом, что из всего положенного для повторения материала пролистала лишь десятую часть. По тому же принципу готовилась к ЕГЭ по итогам 11-го класса, и результаты оказались вполне успешными.

Кто-то скажет - повезло, не всем так легко даётся обучение, да и школа сейчас совершенно другая, как и требования к учащимся. За прошедшие годы действительно многое изменилось, но, как писал Булгаков, люди-то напоминают прежних. В связи с этим я не до конца понимаю ажиотажа на тему чрезмерной нагрузки на детей и их родителей, которые зачастую вынуждены получать школьное образование по второму разу вместо того, чтобы заниматься своими делами.

Мать вообще не касалась моей учёбы, отец как-то раз пытался приложить руку к проверке домашних заданий. Попросил пересказать параграф по истории и что-то рассказать по-английски. Закончилось всё довольно быстро, так как иностранного языка к тому моменту он уже не помнил, а слушать изложение о делах давно минувших дней было скучно и некогда. Родители всегда работали на износ, редкие часы дома проводили за бытовыми хлопотами, ещё немного оставалось на отдых, который совершенно не хотелось тратить на повторение школьной программы. И за это спасибо им огромное - я со всем неплохо справлялась сама, а излишнее внимание к учёбе только мешало.

На мой взгляд, это единственно верный подход - не мешать ребёнку познавать мир и учиться. Помогать по мере необходимости нужно, но не впадая в крайности. Нередки ситуации, когда родители сами выполняют домашние задания, особенно если речь идёт о начальной школе, а потом удивляются, почему ребёнок ничего не умеет. Потому что учились взрослые, а не он сам.

То же самое касается чрезмерного внимания к оценкам. Я уже говорила о том, почему заставлять школьника учиться на «отлично» по всем предметам не слишком хорошо в первую очередь для его психики. Не думаю, что многочасовое сидение дома за решением трудных задач приносит много пользы - не получается, может, и не надо? Конечно, каждый волен сам выбирать путь своего чада, заниматься с ним самостоятельно, нанимать репетиторов и так далее, но при этом хорошо бы руководствоваться принципом «не навреди».

Непосильная ноша

Каким образом будут менять подходы к домашнему заданию на законодательном уровне - вопрос открытый, конкретики пока нет. Спикер Госдумы в своём Telegram-канале предложил подписчикам обсудить возможность полной отмены подготовки дома, тем более, что школьники часто прибегают к помощи искусственного интеллекта и ищут готовые ответы в интернете.

Родителей, педагогов, экспертов и всех, кому небезразлична тема, попросили ответить на несколько вопросов: насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде, по каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме, где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома? Под постом развернулась оживлённая дискуссия - почти 9 тысяч комментариев. Во многих из них говорится о том, что нагрузка на школьников избыточна, и её необходимо снижать (по данным депутатов, учёба занимает порядка 8-10 часов в день - и это много).

Приведу одно из сообщений пользователей: «Дети сначала отучатся 6-7 часов в школе, а потом минимум 4 часа домашка. Их рабочий день превышает рабочий день взрослого человека!» Как я уже сказала, мне кажется странным тратить столько времени на подготовку к урокам, но, если опустить данный момент, в целом автор комментария абсолютно прав. Дети перегружены, и эффективности обучения это явно не способствует.

На современных школьников слишком много возложено - это неоспоримый факт. И речь не только об учебной нагрузке. У некоторых ребят сегодня столько задач, которые не каждый взрослый осилит: родители записывают своих отпрысков в разнообразные кружки, секции, нагружают домашними обязанностями и делают всё возможное, «лишь бы без дела не болтался». А ещё есть информационная нагрузка - страшно представить, сколько информации каждый день поступает в головы подрастающего поколения из различных источников. В силах ли они её должным образом переварить вкупе с изучением нового материала в школе и его закреплением дома?

Огромное количество уроков, домашних заданий, проверочных работ, зачётов и экзаменов, внеурочных занятий, викторины, олимпиады, тренировки, соревнования - дети скоро превратятся в роботов, которые должны исключительно учиться и каждую свободную минуту чем-то заниматься, зачастую не тем, что им самим интересно. Но ведь у каждого должно быть детство, ребёнку важно видеть что-то кроме учёбы и желательно то, что ему нравится.

Некоторые комментаторы отмечают, что подрастающее поколение много времени проводит в гаджетах, и лучше пусть сидят за учебниками, дабы не отупеть окончательно. Мол, от безделья одни беды - «курят, ломают всё, матерятся», а без учёбы совсем ошалеют. Но здесь стоило бы говорить не о количестве проведённых за партой часов, а о вопросах воспитания, основы которого всё-таки закладываются не в школе и имеют весьма отдалённое отношение к предметам вроде математики и русского языка.

И тут мы снова вернулись к родителям, которые зачастую сами нагружают себя заботами, которых могли избежать. Конечно, порой возникают вопросы к качеству школьного обучения, почему материал, который должны были объяснить в школе, не усвоен, и разжёвывать приходится маме и папе, либо репетитору. В итоге перегружены все участники процесса, в том числе педагоги, у которых с каждым годом становится всё больше обязанностей, часть которых вообще не должна быть в их компетенции. Давать знания, воспитывать, дисциплинировать, заполнять тонну документации - что-то в этом списке точно лишнее, и если его исключить, возможно, освободилось бы время на организацию, к примеру, продлёнки.

Нужно упорядочить

Выполнять домашнюю работу в школе - это одна из здравых идей, предложенных на рассмотрение. Если уж и добирать где-то недополученные знания, усваивать их и закреплять, то в стенах образовательной организации под чутким руководством специально обученного человека. Согласитесь, не каждый родитель является учителем-предметником, а если это и так, то объяснить другую дисциплину ему будет непросто. Понятно, что организовать в школе продлёнку по каждому предмету невозможно, да и нет в этом смысла. Достаточно, если школьники будут заниматься под присмотром педагога, имеющего соответствующее образование, изучавшего методику преподавания и основы детской психологии. С точки зрения последней домашние задания очень важны, так как способствуют развитию у ребёнка самостоятельности, умения планировать своё время, ответственности. Но в том виде, в котором это всё происходит сейчас, вреда больше, чем пользы.

Разного рода изменения, направленные на повышение качества образования, вводятся каждый год, однако их эффективность и своевременность вызывает сомнения. С 1 сентября в школах России грядут очередные перемены, в том числе планируется ввести единое расписание и новые нормы учебной нагрузки, количества контрольных работ. Позволит ли это облегчить жизнь школьникам и другим участникам процесса — время покажет.

К слову, ещё пару лет назад Минпросвещения обновило рекомендации о домашних заданиях, определив лимиты на их выполнение для детей разных возрастов. При этом рекомендации не предполагают обязательности, как минимум, школа контролировать их соблюдение не может. А вот в случае введения продлёнки такая возможность появилась бы.

Спикеру Госдумы поступила масса самых разных предложений относительно оптимизации учебного процесса. И в части исключения формализма при выполнения домашней работы, и относительно сокращения её объёма, особенно по предметам, не входящим в список ключевых. Хочется верить, что власть имущие досконально изучат вопрос и примут взвешенное решение, которое действительно будет во благо.

На мой взгляд, отменять домашние задания полностью нельзя, но надо упорядочить. Если уж не получится перенести в школьные стены, то хотя бы задавать в разумных пределах, чтобы подготовка к урокам не затягивалась до полуночи и не требовала участия родителей. Они не обязаны подрабатывать учителями в свободное от работы время, каждый должен заниматься своим делом. Проблема ещё и в сложности некоторых задач: с некоторыми даже взрослым, как говорится, «без бутылки не разобраться». Домашняя работа нужна, но она должна быть посильна ученикам и, хорошо бы, интересна.

Володин упомянул о том, что задания могут носить исследовательский и творческий характер, что способствует более глубокому изучению темы, формированию критического мышления и многих других нужных качеств. Вот это стоило бы реализовать на практике, опять же, без перегибов. К примеру, можно создавать индивидуальные или групповые небольшие проекты раз в неделю по одному предмету.

В завершение хотелось бы привести слова председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова, который выступил с комментарием по данному вопросу: «Образование должно развивать, а не выматывать», «Если ребёнок каждый день приходит домой уставший и без сил, это уже не образование, а изнурение». С этими утверждениями сложно не согласиться. С нынешними домашними заданиями получается, что выматывание всех причастных происходит беспрерывно, в том числе за пределами образовательных организаций.

Учиться надо в школе, а дома - заниматься домашними делами, общаться с семьёй, посвящать время себе и делать то, что приносит удовольствие.

Если это учёба - да хоть целый день пусть сидит в книжках и на просторах интернета, где есть не только вредное, но и полезное, занимается с репетиторами или родителями. Кто хочет, тот станет учиться сам, и искусственный интеллект будет в помощь. А если непреодолимой тяги к знаниям не имеется, зачем без конца грызть гранит науки? Есть масса других интересных и полезных занятий.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
