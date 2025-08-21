Общество

Более 100 лент-триколоров раздали псковичам в честь Дня флага России

Более 100 символичных лент-триколор раздали активисты псковичам и гостям города в Детском парке сегодня, 22 августа.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Приятно было видеть, как дети и взрослые с гордостью прикрепляли к одежде наш национальный символ. Это маленький, но важный жест, который объединяет нас и напоминает о любви к Родине», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Акцию провёл Псковский областной совет профсоюзов совестно с Молодежным советом.