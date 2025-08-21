Общество

Изменится режим работы регистрационно-экзаменационного отдела в Пскове

Временный режим работы регистрационно-экзаменационного отдела в городе Пскове на улице Труда, 75, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Временный график работы:

Вторник - пятница: с 08:30 до 18:15. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:00.

Суббота: с 08:30 до 17:00. Обеденный перерыв: с 12:30 до 13:00.

В управлении отметили, что данный режим работы является временным и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Напоминаем, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через Портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.