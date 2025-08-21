Общество

Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» семью из Псковской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» семью из Псковской области. Соответствующий указ главы государства от 22.08.2025 № 586 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Тюрягин Владимир Анатольевич и Тюрягина Екатерина Викторовна, Псковская область.

Добавим, в 2021 году многодетная семья Тюрягиных из Себежского района получила новый автомобиль марки «ГАЗель Некст».