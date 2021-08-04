Общество

Десять многодетных семей Псковской области получили новые автомобили

Десять многодетных семей Псковской области сегодня, 4 августа, получили новые автомобили марки «ГАЗель Некст», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ключи многодетным родителям передал руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев.



«Очень приятна такая поддержка от администрации региона. У нас семеро детей, мы ожидаем восьмого. Конечно, все мы уже не вмещаемся в имеющийся автомобиль просто по техническим характеристикам. Так что, счастье переполняет, все сделали быстро, оперативно, без задержек. Заявку мы подали неделю назад, а сегодня мы уже получили заветные ключики», - рассказала корреспонденту ПЛН многодетная мать из Себежского района Екатерина Тюрягина.

На церемонии вручении присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Если папа за рулем, то еще 13 пассажиров поместится», - заметил глава региона.

От лица многодетных семей Псковской области, воспитывающих 5 и более детей, регион поблагодарила многодетная мать из Бежаницкого района Галина Сидорова. «Благодарю вас за ваш труд и за ваше особенное отношение к многодетным семьям», - сказала она.