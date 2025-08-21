Великие Луки отмечают 859-летие сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Для вашего удобства представляем карту и программу фестиваля, чтобы вы могли заранее выбрать самые интересные события и легко ориентироваться на площадках. Приходите всей семьёй — вас ждёт море ярких впечатлений, веселья и хорошего настроения! До встречи на празднике!» - пригласили великолучан и гостей города на праздник.
Город Великие Луки впервые упоминается в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.
Сегодня город можно назвать промышленной столицей Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств.