Общество

Великие Луки отмечают 859-летие

Великие Луки отмечают 859-летие сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для вашего удобства представляем карту и программу фестиваля, чтобы вы могли заранее выбрать самые интересные события и легко ориентироваться на площадках. Приходите всей семьёй — вас ждёт море ярких впечатлений, веселья и хорошего настроения! До встречи на празднике!» - пригласили великолучан и гостей города на праздник.

На острове Дятлинка пройдет торжественное открытие спортивно-массовых мероприятий, турнир по ловле рыбы с берега (удочка, спиннинг) среди семейных команд и жителей города, открытые турниры по стритфутболу, футболу среди юношей, пляжному волейболу, выполнение нормативов ГТО, турниры по дартсу и настольному теннису, веселые старты, жим штанги лежа, соревнования по BLAZE POD.

С более подробной программой можно ознакомиться ниже.

Город Великие Луки впервые упоминается в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.

Сегодня город можно назвать промышленной столицей Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств.