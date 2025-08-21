Общество

Опубликована карта праздничного фестиваля на День города Великие Луки

В субботу, 23 августа, начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Великие Луки. Подготовлена насыщенная программа: концерты, творческие площадки, мастер-классы и многое другое. Карту праздничного фестиваля предоставили в городской администрации.

«Для вашего удобства представляем карту и программу фестиваля, чтобы вы могли заранее выбрать самые интересные события и легко ориентироваться на площадках. Приходите всей семьёй — вас ждёт море ярких впечатлений, веселья и хорошего настроения! До встречи на празднике!» - пригласили великолучан и гостей города на праздник.

Напомним, праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук стартуют в 11:00 на площади Вознесения с красивой и символичной церемонии – «Великолукского благовеста».

В связи с празднованием Дня города 23 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук.

Ранее была опубликована программа праздника.

Город Великие Луки впервые упоминается в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.

Сегодня город можно назвать промышленной столицей Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств.