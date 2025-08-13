Псковcкая обл.
Общество

День города отметят в Великих Луках 23 августа

13.08.2025 16:39|ПсковКомментариев: 0

23 августа пройдет празднование Дня города в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. 

На острове Дятлинка пройдет торжественное открытие спортивно-массовых мероприятий, турнир по ловле рыбы с берега (удочка, спиннинг) среди семейных команд и жителей города, открытые турниры по стритфутболу, футболу среди юношей, пляжному волейболу, выполнение нормативов ГТО, турниры по дартсу и настольному теннису, веселые старты, жим штанги лежа, соревнования по BLAZE POD.

На площади Вознесения пройдет «Великолукский благовест» - церемония открытия Дня города. На площади Ленина - церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы».

Парк «Петровский» станет площадкой для ярмарки декоративно-прикладного творчества, книжной аллеи, интерактивной зоны «Территория впечатлений», марафона искусств «Город в ритме творчества», гастрономической зоны. 

На Летней эстраде пройдет праздничная концертная программа с участием творческих коллективов, солистов и музыкальных групп города Великие Луки «Великие Луки - 859 лет в сердце России», в «Луки-парке» - летний лагерь стартапов. 

На площади Ленина выступит кавер-группа «Хит букет», также будет музыкальная программа с участием российского певца Виктора Салтыкова, дискотека «Энергия города». На площади Матросова пройдет феерия аэростатов. 

Город Великие Луки впервые упоминается в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.

Сегодня город можно назвать промышленной столицей Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств. 

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
