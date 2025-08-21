Общество

Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты

Правительство выделит более 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 миллиарда рублей. Это позволит помочь порядка 214 тысячам студентов», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил востребованность программы образовательного кредитования на льготных условиях, ее реализуют уже пять лет. Студенты могут оформить долгосрочный заем под три процента годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку.

Заемщиком выступает сам учащийся, причем ему для этого не требуется ни подтверждения дохода, ни поручителей. Банк перечисляет деньги напрямую в вуз, их нельзя потратить на другие цели.

Как уточнил премьер, льготные кредиты уже позволили тысячам молодых людей получить высшее образование по желаемой специальности, пишет РИА Новости.