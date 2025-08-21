Общество

Сергей Вострецов: Справедливость в оплате труда должна стать нормой, а не исключением

Председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова поддержал депутатов «Справедливой России — За Правду», предложивших ограничить зарплату руководителей бюджетных организаций уровнем, не превышающим минимальную зарплату в учреждении более чем в пять раз, сообщил председатель в своем Telegram-канале.



Депутаты «Справедливой России — За правду» 20 августа 2025 года внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий зарплату руководителей бюджетных организаций до уровня, не превышающего минимальную зарплату в учреждении более чем в 5 раз. Цель — сократить социальное неравенство в России, где разрыв в доходах остается острой проблемой.



Законопроект касается бюджетной сферы (школы, больницы, вузы). Поддерживающие инициативу считают, что она позволит повысить зарплаты рядовых сотрудников, таких как санитары или учителя. Критики опасаются оттока квалифицированных управленцев в частный сектор и подчеркивают важность прозрачной оценки эффективности руководства.

«Этот законопроект — долгожданный шаг к восстановлению социальной справедливости в нашей стране. Мы годами наблюдаем, как руководители бюджетных организаций начисляют себе зарплаты, в десятки, а то и в сотни раз превышающие доходы рядовых сотрудников, которые выполняют основную работу. Санитары, учителя, библиотекари — это люди, на которых держится вся система, но их труд часто недооценен. Ограничив разрыв в зарплатах до пятикратного размера, мы не только повысим моральный дух работников, но и направим дополнительные средства на улучшение условий труда и заработной платы для тех, кто действительно этого заслуживает. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы поддерживать эту инициативу и добиваться её реализации, чтобы каждый работник чувствовал себя уважаемым и защищенным. Однако важно, чтобы этот закон сопровождался мерами по повышению общей заработной платы в бюджетной сфере, иначе мы рискуем просто перераспределить проблему, а не решить её. Мы призываем власти и депутатов к комплексному подходу: справедливость в оплате труда должна стать нормой, а не исключением», - поддержал инициативу Сергей Вострецов.



Как отметил председатель, законопроект находится на обсуждении. Опросы августа 2025 года показывают, что 70% россиян поддерживают инициативу, но её успех зависит от доработки механизмов контроля и учета региональных различий.