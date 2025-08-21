Общество

100 молодых людей посетили псковский августовский слёт «Академия лидерства»

Состоялся традиционный слет «Академия лидерства» творческой компании «Астра видео». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, он прошел при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Фотографии: ТК «Астра видео»

В этом году слёт посетили команды семи городских школ и студенческий сборный отряд. Участников ждала плотная и разносторонняя сетка мероприятий по направлениям:

Творчество: театр, песни, танцы, КВН, пародийная дискотека.

Спорт: флорбол, футбол, куббол.

Интеллект: брейн, модельные игры на экономические и исторические темы, большие ролевые игры, мелкие мобильные.

«Патриотика»: пейнтбол, многочасовые военно-ролевые игры по реальным событиям.

Таже ребят ждала серия лекций от федерального эксперта Олеси Назарой об основах ораторского мастерства и грантовой работе, квест-импровизация от петербургской команды КВН «Двери», шоукейс от певицы Лизы Матрёшки. Традиционно сетку мероприятий составляют талантливые выпускники-организаторы «Астра Видео» под руководством директора ТК Елены Моряковой.

«Каждый слет уже на протяжении 25 лет – это уникальная возможность для молодых людей попробовать себя в самых разных видах деятельности. Управление командой и кризисными ситуациями, лидерская атмосфера, написание и организация игр и мероприятий - всё для мощной креативной, интеллектуальной и физической прокачки молодежи всего за 10 дней!» - рассказали в ТК «Астра видео».

Слёт 2025 года стал одним из самых ярких событий и финалом сезона 2024-2025, уточнили организаторы. Впереди активных молодых людей ожидают турниры по пейнтболу, брейн-рингу, школьная и студенческая КВН-лига – еще один яркий год в творческой компании. А прямо сейчас псковская команда КВН «В рамочку и на стеночку» находится в Санкт-Петербурге на Школе КВН.

В 2026 году творческая компания «Астра Видео» отметит своё 30-летие. Как сообщает директор компании Елена Морякова, в конце марта планируется большое городское мероприятие с участием именитых квнщиков, комиков - выпускников «Астра видео» разных лет.