Российские ПВО уничтожили 273 украинских БПЛА за ночь

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями разных регионов России в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 19 мая до 7:00 20 мая, сообщили в Минобороны страны.

БПЛА пролетали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, все ранее введенные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА на территории Псковской области сохраняются.