История повторяется: Вылет авиарейса Москва - Псков задерживается на 1,5 часа

Вылет авиарейса Москва - Псков задерживается до 09:30, данная информация размещена на онлайн-табло аэропорта «Внуково».

Аэропорт Пскова открыт на взлет и посадку. Вылет перенесли с 08:00 на 09:30. Ожидается, что самолет прилетит в псковский аэропорт в 10:55 (по расписанию – 09:25).

Вчера из-за отмененного рейса в аэропорту Внуково ситуация накалилась до предела: пассажиры были предоставлены сами себе, среди них - есть пожилые люди. Гостиницу авиаперевозчик не предоставил. Представителя авиакомпании «Азимут» не было.

Ранее введенные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА сохраняются.