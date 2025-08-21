Общество

Псковский технический лицей занял 320 место в рейтинге школ РФ по поступлению в ведущие вузы

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в одиннадцатый раз выпустило рейтинги ведущих школ России на основании данных о поступлении школьников в лучшие вузы страны.

Псковский технический лицей стал единственным псковским учебным заведением, которое вошло в топ-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2025 году.

Доля поступивших на бюджет учащихся составила 68%.

Общенациональный рейтинг по конкурентоспособности выпускников, как и год назад, возглавил Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Второе место занял СУНЦ МГУ, на третье поднялся Физико-математический лицей №31 города Челябинска, обошедший московский лицей «Вторая школа». Позиции с пятой по седьмую сохранили Физико-математическая школа города Тюмени, школа №179 (Москва) и Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург). В топ-10 также вошли СУНЦ Новосибирского государственного университета, Университетская гимназия МГУ и столичная школа №2007 ФМШ.

Напомним, в прошлом году Псковский технический лицей занял первое место в рейтинге лучших кадровых кузниц Псковской области.

В 2023 году в учебном заведении завершилась реставрация.