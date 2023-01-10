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Общество

Учебный процесс начался в отреставрированном Псковском техническом лицее. ФОТО

10.01.2023 11:42|ПсковКомментариев: 0

Учебный процесс начался в отреставрированном Псковском техническом лицее, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Обновлённый лицей осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава областного центра Борис Елкин. Они посетили спортзал, кабинет физики и химии, актовый зал и столовую. 

Директор Псковского технического лицея Светлана Озерова рассказала, что учебный процесс уже идёт второй день, для нового спортзала уже закуплен инвентарь и остаётся только натянуть сетку. В кабинетах физики и химии появилось новое оборудование, которое позволяет проводить опыты.

«Всё необходимое есть?» – уточнил губернатор, посещая кабинет химии. 

«Да, можем работать с различными веществами, в том числе и органическими, также проводить опыты», – сказал учитель по химии. 

В актовом зале директор отметила, что сохранены исторические атрибуты гимназии: три арочных окна, лепнина. 

В настоящее время ожидается поставка оборудования в столовую, которое уже закуплено. Пока питание для школьников привозное.

Михаил Ведерников положительно оценил отреставрированный лицей. «Молодцы! Поздравляю», – заключил он. 

Директор учреждения добавила, что и дети, и учителя были рады вернуться в здание лицея. 

«Давно хотели попасть в новое здание. 1,5 года занял ремонт. Когда вчера вернулись, были рады, горды, что находимся в своём здании. У нас обучается 489 лицеистов, начиная с 7 класса. Ребята хорошо поступают в вузы. Акценты делаем на физике, химии и информатике. Лицей некоторые годы держит марку лучшего в области и в стране. Дети вчера были довольны – у них был восторженный взгляд. Теперь будем благоустраивать наше заведение, добавим плакаты, растения и прочие», – резюмировала Светлана Озерова.

Ремонтно-реставрационные работы в здании бывшей Мариинской гимназии - объекта культурного наследия 1916 года постройки - начались в августе 2021 года. С момента начала работ школьники продолжали учебу в здании на улице Некрасова, 24. 

8 ноября 2022 года ремонтные работы в Псковском техническом лицее проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что подрядчик устранит замечания по капремонту Псковского технического лицея до конца 2022 года. 

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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