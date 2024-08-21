Общество

Псковский технический лицей возглавил рейтинг лучших школ области

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны. В рейтинге лучших кадровых кузниц Псковской области первую строчку занимает Псковский технический лицей.

Первое место в рейтинге школ Псковской области, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля, ПТЛ занял по ряду критериев. Бюджетниками ведущих российских вузов становятся 74% выпускников этой школы. Доля зачисленных по договору - 20,8%. Доля олимпиадников составляет 5,2%. По конкурентоспособности выпускников ПТЛ с сравнении с другими школами Псковской области стоит на первом месте.

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Второе место в рейтинге занимает Гуманитарный лицей. Следующей идет Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. За ней следует Псковский педагогический комплекс. И пятерку лидеров замыкает Великолукская гимназия имени Софьи Ковалевской.

В рейтинге топ-20 школ Северо-Западного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России ПТЛ занимает 14-е место.