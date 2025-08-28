Общество

В ГД предложили запретить домашние задания на выходные и праздники

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ограничить поручение школьникам домашних заданий на выходные дни и праздники.

«Считаем необходимым внести изменения в нормативные акты, закрепив ограничение на поручения обучающимся домашних заданий на выходные дни и праздники», — говорится в документе.

В документе подчеркивается, что реализация данной инициативы обеспечит школьникам возможность полноценного отдыха в выходные, улучшит их психоэмоциональное состояние, даст больше времени для активного отдыха и семейных мероприятий.

Кроме того, по словам авторов обращения, такая мера поможет улучшить качество усвоения учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на занятиях в будние дни, а не перерабатывать домашние задания в свободное время в выходные, пишет РИА Новости.

«Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать данное предложение и поручить профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в действующие нормативные и рекомендательные акты с целью установления ограничений на домашние задания в выходные и праздничные дни», — сказано в документе.

Сергей Кравцов во вторник заявил, что Роспотребнадзор согласовал приказ по учету возрастных особенностей ребенка при выполнении домашнего задания: например, в первом классе школьники должны тратить на его выполнение один час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвертом - два часа.