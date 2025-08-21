Общество

Минпросвещения установило время на выполнение школьниками домашнего задания

Министерство просвещения установило для школьников нормы времени на выполнение домашнего задания, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», — сказал он, выступая на XII общероссийском родительском собрании.

Например, первоклассники должны тратить на домашнее задание час, ученики вторых и третьих классов — полтора часа, а четвероклассники — два, пишет РИА Новости.

Кроме того, нужно отводить достаточное время на задания, которые требуют длительной подготовки — реферат, доклад, презентацию или заучивание стихотворения.

Школа будет обязана контролировать объем домашнего задания для всех учеников по всем предметам, добавил Кравцов.

Учителям рекомендуется давать задание на следующий урок на текущем занятии, а если есть электронный журнал, то вносить туда информацию следует до окончания учебного дня.

В середине августа Минпросвещения сообщило, что разработало варианты расписаний уроков на 2025/26 учебный год: пять — для первых-четвертых классов, шесть — для пятых-девятых и 19 — для десятых и одиннадцатых. В частности, в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено занятие из цикла «Разговоры о важном». А по четвергам для учеников с шестого по одиннадцатый класс первым должен быть урок профориентационного курса «Россия — мои горизонты».