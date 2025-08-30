Общество

Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени парламентариев и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким сотрудника псковской общественной приемной «Единой России» Елены Ивановой, ушедшей из жизни 28 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: «Единая Россия»

«Без малого 14 лет своей трудовой деятельности Елена Артемьевна посвятила Псковскому областному Собранию депутатов. С 2002 по 2016 год, с III по V созыв, она занимала должность советника заместителя председателя Собрания», - отметили в псковском парламенте.

«Грамотный сотрудник, безукоризненно выполняющий все поручения, тактичный, отзывчивый, замечательный человек – такой запомнят Елену Артемьевну все, кто знал её и работал в одном коллективе», - подчеркнул Александр Котов.