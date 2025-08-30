Общество

В среднем родители потратили на обустройство школьного места по 15 тысяч рублей

Средняя стоимость минимально оборудованного школьного уголка в 2025 году составила 15 тысяч рублей, сообщили в компании «Платформа ОФД». В 2024 году она была примерно на 7% ниже. Тогда родители потратили на его обустройство около 14 тыс. рублей. В набор входят стол, стеллаж, компьютерное кресло и настольная лампа.

В 2025 году родители охотнее тратятся на более дорогие варианты принадлежностей для школы, в том числе на мебель, отметили эксперты «Платформа ОФД». Такую тенденцию подтвердили «Известиям» и маркетплейсы.

Например, по данным «Авито Доставки», в августе 2025 года продажи детских компьютерных кресел выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, письменных столов — на 12%. В Wildberries сообщили, что продажи компьютерных столов выросли на 10%, кресел — на 16%.

При выборе мебели нужно учитывать в первую очередь возраст ребенка, его вес и рост, напомнили врачи.

Врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская уточнила, что для первоклассников ростом до 120 см подойдет стол высотой не менее 52 см, а стул — с сидением не менее 32 см от пола, пишут «Известия».

По словам врачей, правильно подобранная мебель для школьника позволит избежать у ребенка развития, например, сколиоза.