Общество

Игорь Иванов: 1 сентября — важный этап в жизни каждого ребёнка

С Днем знаний учащихся Псковской области поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Уважаемые школьники, учащиеся, студенты и их родители!

От имени Псковского областного совета профессиональных союзов поздравляю вас с Днём знаний! 1 сентября — это не просто начало учебного года, это важный этап в жизни каждого ребёнка и всей семьи. В этот день вы открываете новые страницы в книге знаний, встречаете новых друзей и ставите перед собой новые цели. Желаю вам успехов в учёбе, новых открытий и ярких впечатлений. Пусть каждый урок будет интересным, а каждый день приносит новые знания и умения. Родителям — терпения, мудрости и поддержки в воспитании подрастающего поколения. Пусть этот учебный год будет наполнен радостью, творчеством и достижениями! С Днём знаний!» - сказал Игорь Иванов.