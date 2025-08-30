Общество

День знаний празднуют 1 сентября

День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

Этот праздник появился в советское время. Хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.

Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе», которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их — в первых трех классах 1 июня, в 4-7 классах 10 июня и в 8-10 классах 20 июня.

Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём.

1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается, пишет calend.ru.

1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей.