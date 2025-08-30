Общество

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нуждается в увеличении до 60 тысяч рублей. Об этом 1 сентября сообщил лидер фракции «Справедливая России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Он напомнил, что министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил повысить МРОТ на 2026 год на 20,7% — до 27 тысяч рублей. По его словам, данной суммы хватит на жизнь с учетом прожиточного минимума на уровне 19,3 тысячи рублей. При этом он предположил, что в 2026-м прожиточный минимум окажется на уровне не менее 35–43 тысяч рублей.

«Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат и социальной поддержки», — отметил Миронов.

Он отметил, что такая разница связана с нынешними подходами к расчету базовых величин. Это в том числе касается потребительской корзины.

Депутат также поделился, что партия планирует провести исследование с целью рассчитать размер потребительской корзины и прожиточного минимума. Ожидается, что расчеты проведут по категориям отдельно для пенсионеров, студентов и семей с детьми, в том числе многодетных. Миронов подчеркнул, что после анализа будут заметны конкретные цифры. По итогам исследования партия собирается рекомендовать правительству соответствующие стандарты, пишет ТАСС.