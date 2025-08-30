Наталью Анисимову избрали президентом Нотариальной палаты Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в палате.
Фото: Нотариальная палата Псковской области
Выборы президента Нотариальной палаты Псковской области прошли в Пскове 29 августа. Путем тайного голосования президентом избрали Наталью Анисимову. Вместе с новой должностью она продолжает оставаться нотариусом Пскова и Псковского района.
Ранее Нотариальную палату Псковской области возглавляла Валентина Николаева (с 1993 года).
Нотариальная палата Псковской области является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. В состав Нотариальной палаты Псковской области входит 44 нотариуса.