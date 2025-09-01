Общество

Более пятисот трудовых мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области

Более пятисот трудовых мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области с начала этого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области, региональный центр занятости населения продолжает реализацию программы для иностранных граждан, работающих на территории области.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр занятости населения

Мероприятия проводятся не только в кадровых центрах «Работа России» в муниципалитетах, но также и с выездом на предприятия при активном участии представителей местной власти и специалистов управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

По данным на 1 сентября, курсом охвачены 42 работодателя, 536 трудовых мигрантов из разных муниципальных округов области. Проведено более 23 мероприятий, включая 15 профтуров на предприятия. Кроме трудовой адаптации, ведется работа по базовой интеграции граждан в социально-культурную среду. В рамках курсов иностранцам вручаются памятки с информацией о нормах поведения, миграционном законодательстве и ответственности за его нарушение. Для повышения информированности в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах Пскова размещены специальные стойки. Они содержат информацию о правилах миграционного учета и возможностях трудоустройства в регионе.

Главная цель адаптационных курсов - помощь в изучении русского языка, социальных и культурных норм, а также успешная интеграция иностранных работников в российское общество. Эти меры помогают трудовым мигрантам быстрее освоиться на новом месте и эффективно работать в коллективе, уточнили в правительстве.