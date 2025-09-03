Общество

В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне сократить сроки рассмотрения обращений россиян региональными министерствами здравоохранения по вопросам качества и доступности медицинской помощи.

«Считаю, что надлежит внести изменения в федеральное законодательство, которое обяжет региональные минздравы в короткие сроки рассматривать обращения граждан по вопросам госпитализации и по вопросам доступности медицинской помощи», — сказала Яровая, выступая на секции «Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение» в рамках Восточного экономического форума.

Она отметила, что 30 дней, предусмотренные для ответа на обращение, для ситуации, связанной с сохранением здоровья и жизни человека, — «это вообще невозможно». «Когда у человека беда, когда он нуждается в помощи, у него нет времени ждать, его надо спасать», — добавила вице-спикер.

«У нас режим чрезвычайной ситуации включается сразу. А если пациенту отказано в госпитализации, если человек с неясным диагнозом находится в больнице, месяц его состояние ухудшается, и никто не проводит ТМК, как нужно реагировать на эти вопросы? На мой взгляд, в очень коротком алгоритме. Поэтому мной будут предложены изменения в законодательство, которые установят сокращенные сроки рассмотрения таких обращений», — сообщила политик.

Ирина Яровая добавила, что если установить требование на уровне закона, которое будет обязанностью, это будет безусловно и одинаково обеспечивать защиту пациента и врача в любых ситуациях, пишет РИА Новости.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».