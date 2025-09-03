Общество

Ольга Евстигнеева: Каждый ветеран находится на нашем обеспечении

Адресная и срочная помощь всегда оказывается ветеранам в Псковской области, заявила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей министр социальной защиты Ольга Евстигнеева.

«Ветераны, которые проживают либо в нашем учреждении, либо в районе, либо в городе Пскове, конечно, находятся у нас на обслуживании. Мы в любой ситуации оказываем помощь. У нас действует программа по обеспечению жилыми помещениями ветеранов. На сегодняшний день у нас в работе два ветерана, которых мы должны обеспечить жилым помещением. Это наш ветеран, который живет в Великих Луках, и все вы знаете ветерана, который приехал к нам недавно из Латвии. В ближайшее время они получат сертификаты на обеспечение живым помещением. Тем ветеранам, которым требуется какая-то помощь в ремонте жилых помещений, мы такую помощь совместно с муниципалитетами тоже оказываем. Ну и, конечно, если нужна какая-то адресная срочная помощь, конечно, мы тоже всегда ветеранам ее оказываем. Каждый ветеран находится на нашем обеспечении», - сказала министр социальной защиты Ольга Евстигнеева.

Она добавила, что в области ветеранов становится все меньше.

«К сожалению, с каждым днём ветеранов становится меньше. И на сегодняшний день у нас в области осталось всего около 70 ветеранов. Поэтому мы сегодня хотим Федора Степановича с этим событием поздравить. Таких ветеранов на территории нашей области осталось тоже немного. Их всего четыре человека, мы уже поздравили троих. Федор Степанович у нас четвертый. Мы их всех помним, всех поздравили», - добавила Ольга Евстигнеева.

Напомним, участника Великой Отечественной войны Федора Золотарева поздравили с днем окончания Второй мировой войны сегодня, 5 сентября, в социальном городке города Пскова.