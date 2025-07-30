Общество

Паспорт и юбилейную медаль вручили переехавшему в Псковскую область из Латвии ветерану

Паспорт гражданина Российской Федерации и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручили ветерану Великой Отечественной войны Василию Маскальенову в правительстве Псковской области 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Паспорт и медаль вручил губернатор Михаил Ведерников.

«Для меня честь вам руку пожать и вручить паспорт и медаль. Вы для нас пример. Нам бы хотелось, чтобы больше наших деток могли с вами пообщаться», - сказал губернатор.

Василий Маскальенов и две его дочери переехали из Латвии в Псков на постоянное место жительства.

«Когда я смотрел вас по телевизору, вы призывали приезжать к вам. Говорили, что ваши двери всегда открыты. Для меня это прозвучало как закон, и я сказал своим детям, что мы поедем сюда», - поделился ветеран.

Василий Маскальенов служил на флоте во время войны и имеет воинское звание военнослужащего Военно-Морского Флота СССР (мичман). Непосредственный участник военных действий Советского Союза в войне с Японией в августе 1945 года.

15 июля у ветерана заканчивался вид на жительство в Латвии. Власти страны предложили Василию Маскальенову подписать «анкету лояльности», осуждающую его Родину. Василий не поступился принципами, порвал бумагу. Подобное поведение латвийские власти расценили представляющим угрозу для общества, вид на жительство в Латвии не был продлен. Семья ветерана начала готовиться к переезду в Россию.

В декабре 2024 года дочери ветерана обратились к уполномоченному при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции за помощью в переезде семьи в Псковскую область.

18 июля 2025 года переезд в Псковскую область состоялся.